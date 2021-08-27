Cálculo da diferença, exemplos. - página 23
Implementação :-? partículas puras de matemática?
Só podem estar a brincar comigo)).
Existe uma implementação?
screenshots, por exemplo?
então o que é que o cálculo da fase tem a ver com isso?
https://dxdy.ru/post1085243.html#p1085243
Não há lá peixe nenhum.
)))
Fico contente por ver a sua mensagem. )
)))
Fico contente por ver a sua mensagem. )
O meu respeito mútuo, Alexey.
Concordo.
E outra forma, algo análoga, é esticar o gráfico para uma onda sinusoidal, por analogia com um gráfico renko/range. Normalmente utilizam um parâmetro variável "condicionalmente linear" de carraças, pontos, rampa de volume. Neste caso podemos utilizar a fase ascendente "condicionalmente linear". Depois a questão sobre que lei o período e consequentemente as alterações da fase delta podem desaparecer.
Formulação absolutamente correcta do problema.
Há algo como uma onda sinusoidal... Ainda não o derivei analiticamente, mas vou olhar para ele graficamente dentro de um mês.
É claro que sim.
o desbaste aqui é exactamente o correcto e vai despistar os apartamentos e outras coisas.
;)
Haverá uma onda sinusoidal por todo o lado no tempo e no mercado, a única questão é a direcção e o período de tempo.
O período de tempo deve ser algo como uma onda sinusoidal. Não poderei mostrar-vos até daqui a um mês.