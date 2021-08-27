Cálculo da diferença, exemplos. - página 23

Aleksey Panfilov:

Implementação :-? partículas puras de matemática?

Só podem estar a brincar comigo)).

então o que é que o cálculo da fase tem a ver com isso?
 
Renat Akhtyamov:

Existe uma implementação?

screenshots, por exemplo?

Não há lá peixe nenhum.
 
https://dxdy.ru/post1085243.html#p1085243


 
)))

Fico contente por ver a sua mensagem. )

 
O meu respeito mútuo, Alexey.
Está preso em algo neste fio. Qualquer zombaria de dados de período fixo é fútil. Seria correcto iniciar experiências com um período dinâmico, no qual inevitavelmente se questiona - por que lei mudar este mesmo período
 
Concordo.

E outra forma, algo análoga, é esticar o gráfico para uma onda sinusoidal, por analogia com um gráfico renko/range. Normalmente utilizam um parâmetro variável "condicionalmente linear" de carraças, pontos, rampa de volume. Neste caso podemos utilizar a fase ascendente "condicionalmente linear". Depois a questão sobre que lei o período e consequentemente as alterações da fase delta podem desaparecer.

 
Formulação absolutamente correcta do problema.

Há algo como uma onda sinusoidal... Ainda não o derivei analiticamente, mas vou olhar para ele graficamente dentro de um mês.

 
É claro que sim.

o desbaste aqui é exactamente o correcto e vai despistar os apartamentos e outras coisas.

;)

 
Haverá uma onda sinusoidal por todo o lado no tempo e no mercado, a única questão é a direcção e o período de tempo.

 
O período de tempo deve ser algo como uma onda sinusoidal. Não poderei mostrar-vos até daqui a um mês.

