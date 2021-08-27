Cálculo da diferença, exemplos. - página 15

Acrescentou adaptação binária mínima à medida que o comércio progride, sob a forma de inversão de sinal, dependendo da soma dos dois sinais anteriores.

E abertura de novos comércios apenas do final de segunda-feira a quinta-feira.

Conselheiro:2018_04_22_4P72_EA.
Símbolo:EURUSD
Ponto final:M1 (2014.02.14 - 2018.02.06)
Parâmetros:Lote=0,1
StopLoss=30000
TakeProfit=30000

Moeda:USD
Depósito inicial:100 000.00
Alavancagem:1:100
Backtest
Qualidade da história:93%
Bares:1473084Tiques:5855532Personagens:1
Lucro líquido:7 064.64Levantamento absoluto no balanço:39.68Levantamento absoluto de fundos:51.16
Retorno total:14 433.00Máximo levantamento de crédito no balanço:418.38 (0.39%)Máximo de levantamento de fundos: 466,49 (0,43%)466.49 (0.43%)
Perda total:-7 368.36Levantamento relativo no balanço patrimonial:0.39% (418.38)Levantamento relativo de fundos:0.43% (466.49)
Rentabilidade:1.96Pagamento previsto:9.76Nível de Margem:71535.24%
Factor de recuperação:15.14Sharpe Ratio:0.21Z-score:-0.01 (0.80%)
AHPR:1.0001 (0.01%)Correlação LR:0.98Resultado do OnTester:0
GHPR:1.0001 (0.01%)LR Erro Padrão:464.84
Total de negócios:724Ofícios curtos (% de vencedores):344 (61.34%)Comércios longos (% ganha):380 (60.00%)
Total de negócios:1319Ofícios rentáveis (% de todos os ofícios):439 (60.64%)Negociações de perdas (% de todas):285 (39.36%)
O maior negócio lucrativo:377.19A maior perda de comércio:-213.07
Comércio lucrativo médio:32.88Média das perdas comerciais:-25.85
Número máximo de ganhos contínuos (lucro):11 (638.68)Número máximo de perdas contínuas (perda):10 (-316.04)
Max. lucros contínuos (número de vitórias):638.68 (11)Perda máxima contínua (número de perdas):-316.04 (10)
Ganhos médios contínuos:3Média de Perdas Contínuas:2
 
Aleksey Panfilov:

O próprio Expert Advisor:

Arquivos anexados:
2018_04_22_4P72_EA.mq5  47 kb
2018_02_15_4P72.mq5  8 kb
2018_02_15_4P72_RED.mq5  8 kb
 
Aleksey Panfilov:


O próprio perito:

2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72.ex5 Si Splice,M1 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72_RED.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72_RED.ex5 Si Splice,M1 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72_RED.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72.ex5 Si Splice,M5 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72_RED.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72_RED.ex5 Si Splice,M5 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72_RED.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72.ex5 Si Splice,M30 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  program file Indicators\2018_02_15_4P72_RED.ex5 read error
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  loading of 2018_02_15_4P72_RED.ex5 Si Splice,M30 failed [532]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   cannot load custom indicator '2018_02_15_4P72_RED.ex5' [4802]
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  2014.01.01 00:00:00   Alert: Error Creating Handles for indicators - error:4802!!
2018.11.25 17:29:52.257 Core 1  tester stopped because OnInit returns non-zero code
 
Aleksey Vyazmikin:
StopLoss=30000
TakeProfit=30000
L0_1_line_power=2
L0_1_leverage=62
L0_1_line1_SHIFT=42
L0_2_line1_SHIFT=110
SMA_Period_00=1
Porog_00=0
L1_1_line_power=2
L1_1_leverage=12
L1_1_line1_SHIFT=102
L1_2_line1_SHIFT=20
SMA_Period_01=1
Porog_01=160
L2_1_line_power=3
L2_1_leverage=52
L2_1_line1_SHIFT=102
L2_2_line1_SHIFT=90
SMA_Period_02=1
Porog_02=-10000
Início_Hora_Semanal=20
Período_Hora_Semanal=72
Início_Hora=0
Período_Hora=25
EA_Magic=12345
EA_Slippage=30


Desculpas.

Pensei que já tinha afixado e indicadores codificados por cores.

Arquivos anexados:
2018_04_22_4P72_EA.mq5  47 kb
2018_02_15_4P72_RED.mq5  8 kb
2018_02_15_4P72.mq5  8 kb
 
Aleksey Panfilov:


Agora está a funcionar!

Reiniciar o conjunto para optimizar - está a verter sobre Si...

 

Coloque as suas definições - está a ganhar mais em Si em 2018, despejando sobre as anteriores.

Talvez necessite de optimização - por favor escreva os seus limites para o optimizador - vou rodá-lo.

 
Aleksey Vyazmikin:

Optimizou-o na Primavera e não parece muito sistemático. Vou tentar encontrar o que resta.

Ah, o que é Si. Se não o conseguir explicar no fórum, coloque-o numa mensagem pessoal, por favor.


P/S. Acho que o encontrei.

Arquivos anexados:
2018_06_07.zip  489 kb
2018_06_09.zip  2156 kb
 
Aleksey Panfilov:

É um futuro Moex no par USDRUB_TOM

 
Aleksey Vyazmikin:

Este é um futuro Moex sobre o par USDRUB_TOM

Obrigado.

O Expert Advisor foi optimizado apenas para EURUSD (como evidenciado pela história no ramo e nas últimas pastas anexas) e está longe de ser universal. No entanto, por vezes funciona.

 
Aleksey Panfilov:

Sim, os indicadores têm claramente potencial, eu girei alguma genética - isto é Si 2015-2018 M1.


