Cálculo da diferença, exemplos. - página 20
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O indicadorPan PrizMA CD Phase Sin alavanca 72 na base de código.
Como o indicador se baseia num sinusoidal, pode ser movido para a esquerda, para a direita simplesmente alterando o parâmetro externo de 'alavancagem'.
Gostaria de salientar que existem "muletas" no indicador que permitem que as linhas originais do indicadorPanPrizMA Sin alavancem 72.
Sobre a mudança de linha, atribuir uma alavanca a meio período 72-73 inverte as linhas. Por defeito, alavanca =1. O período da onda sinusoidal é de 145.
O indicador para MT4 também está na base de código:Pan PrizMA CD Phase Sin alavancagem 72.
Acrescentado ao indicador na base de código, cálculo da amplitude. Nona linha laranja num conjunto de 8.
Pensei em colocá-lo neste fio. ))
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testador de estratégias
Prever o futuro utilizando as transformações de Fourier
Dmitrii, 2008.04.25 15:47Oh este Fourier .... Sabia que a 0ª harmónica é igual à média simples (SMA) durante o mesmo período de decomposição (T)?
Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos
Previsão do futuro com a ajuda de transformadores de Fourier
detentor, 2008.04.25 15:58
Por si só, espera-se o seu pagamento.
Parece estar correlacionado com:
Fórum sobre Comércio, Sistemas de Comércio Automatizados e Testes de Estratégia
Cálculo das diferenças, exemplos.
Aleksey Panfilov, 2018.01.31 09:38
Penso que SMA de SMA é "directo ao olho" e, a propósito, sobre Fourier. Talvez cheguemos lá mais um pouco.
P/S 01.02.2018 Penso que também há uma diferença, tente repetir o seu indicadorBanzai.mq4nesta linha.
O SMA é um dente de serra de natureza apenas muito superficial, por isso, ao tomar a segunda diferença, assumo uma linha dente de serra do indicador.
No gráfico é o seguinte:
Interpolação da linha azul-vermelha (encontrar um ponto dentro do intervalo) pelo polinómio de grau 4 com alavancagem 72.
A linha azul fina é a extrapolação (encontrar um ponto fora do intervalo) pelo polinómio de grau 2 com alavancagem 78.
A linha vermelha é a linha de construção do polinómio de potência 4. É redesenhado e baseado no ponto de abertura do último bar.
Os indicadores sincronizam-se melhor com o preço do equi. )
Gráfico construído pelo perito de Stanislav Korotky : https://www.mql5.com/en/blogs/post/719419