O indicadorPan PrizMA CD Phase Sin alavanca 72 na base de código.


Como o indicador se baseia num sinusoidal, pode ser movido para a esquerda, para a direita simplesmente alterando o parâmetro externo de 'alavancagem'.

Индикатор PanPrizMA Sin leverage 72 дает возможность рассчитать фазу. Что в некоторых случаях может быть  полезно. Усреднение полиномом второй-четвертой степени повышает гладкость линий, добавляет инерцию и соответственно ритмичность. Экстраполяция функцией синусоиды около константы позволяет регулировать запаздывание или опережение. Значение...
 

Gostaria de salientar que existem "muletas" no indicador que permitem que as linhas originais do indicadorPanPrizMA Sin alavancem 72.

Индикатор строит скользящую линию на базе интерполяции полиномом 4 степени. Построенную линию  экстраполирует в виде участка заданной функции синусоидой и её осевой  около константы  line_power=2, или около наклонной прямой line_power=3 (перерисовывается для визуализации построения).  С построенных синусоиды и осевой снимается одно значение на...
 

Sobre a mudança de linha, atribuir uma alavanca a meio período 72-73 inverte as linhas. Por defeito, alavanca =1. O período da onda sinusoidal é de 145.


 

O indicador para MT4 também está na base de código:Pan PrizMA CD Phase Sin alavancagem 72.


Этот индикатор построен на базе индикатора PanPrizMA Sin leverage 72 , особенности которого позволяют  посчитать фазу. Иногда это может быть  полезно. Фаза рассчитывается в градусах, принимает значения от 0 до 360 и отображена 5-ой, зеленой линией (снимается с массива 4). Противофаза так же  рассчитывается в градусах, принимает значения от -360...
 

Acrescentado ao indicador na base de código, cálculo da amplitude. Nona linha laranja num conjunto de 8.


 

Pensei em colocá-lo neste fio. ))

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testador de estratégias

Prever o futuro utilizando as transformações de Fourier

Dmitrii, 2008.04.25 15:47

Oh este Fourier .... Sabia que a 0ª harmónica é igual à média simples (SMA) durante o mesmo período de decomposição (T)?

Fórum sobre comércio, sistemas de comércio automatizados e testes estratégicos

Previsão do futuro com a ajuda de transformadores de Fourier

detentor, 2008.04.25 15:58

Por si só, espera-se o seu pagamento.

Parece estar correlacionado com:

Fórum sobre Comércio, Sistemas de Comércio Automatizados e Testes de Estratégia

Cálculo das diferenças, exemplos.

Aleksey Panfilov, 2018.01.31 09:38

Penso que SMA de SMA é "directo ao olho" e, a propósito, sobre Fourier. Talvez cheguemos lá mais um pouco.

P/S 01.02.2018 Penso que também há uma diferença, tente repetir o seu indicadorBanzai.mq4nesta linha.

O SMA é um dente de serra de natureza apenas muito superficial, por isso, ao tomar a segunda diferença, assumo uma linha dente de serra do indicador.


 
Aleksey Panfilov:

No gráfico é o seguinte:



Interpolação da linha azul-vermelha (encontrar um ponto dentro do intervalo) pelo polinómio de grau 4 com alavancagem 72.

A linha azul fina é a extrapolação (encontrar um ponto fora do intervalo) pelo polinómio de grau 2 com alavancagem 78.

A linha vermelha é a linha de construção do polinómio de potência 4. É redesenhado e baseado no ponto de abertura do último bar.

Os indicadores sincronizam-se melhor com o preço do equi. )

Gráfico construído pelo perito de Stanislav Korotky : https://www.mql5.com/en/blogs/post/719419


Como se verifica a eficácia deste método, existe uma estratégia básica?
 
Pega-se num intervalo, por exemplo 1000 barras, calcula-se o valor médio sobre o mesmo e assume-se que é 1.1123 para o euro. Depois subtrai-se este valor de todas as citações deste intervalo e obtém-se uma curvatura que oscila em torno de zero. Aproxima-se esta curvatura pelo método dos mínimos quadrados como uma onda sinusoidal com três parâmetros: fase, amplitude, frequência. Subtrair este sinusoidal da curvulina - obtém-se um novo residual oscilante, ajusta-se o próximo sinusoidal sobre ele - subtrair novamente e assim sucessivamente 4-5 vezes. O resultado será, digamos, 5 ondas sinusoidais, alongá-las todas, por exemplo, por 100 barras no futuro, adicionar a média e voilá - tem uma espécie de previsão para o futuro movimento de preços por 100 barras. De facto, não é mais do que o mesmo Fourier, e a precisão é praticamente a mesma - 50/5. Fiz uma coisa destas há muito tempo - não faz sentido, mas é bastante óbvio.
