Cálculo da diferença, exemplos.
Para ver a dinâmica.
O mesmo perito em M15.
Não preste atenção às palavras de repreensão neste site: "overdraws". Os indicadores que redesenho têm pelo menos alguma capacidade de previsão, mas aqueles que normalmente não têm nenhuma capacidade de previsão. A capacidade preditiva não é um tema de discussão aqui. Na sua essência os seus indicadores estão sintonizados para prever (extrapolar) para o futuro e você pode obter algo deles.
Em termos de imagens, o que é valioso, na minha opinião.
Gosto muito da imagem verde anterior. O triângulo verde simples mostra-lhe que existe uma grande inclinação que afectará o desempenho da sua EA no futuro. Mas a segunda foto não indica uma propriedade tão valiosa do Expert Advisor.
O mesmo perito no M5. A história é cerca de metade do tempo.
Obrigado.
Eu concordo contigo. Parece que no M30 e agora no M5 o indicador se sincroniza melhor com o comportamento dos preços.
E é claro que ainda é uma estimativa, uma abordagem muito "áspera".
Gostaria de salientar que a condição de economia de recursos destacada em amarelo nos indicadores anexos é zerada para que a linha não desenhada seja exibida ao longo do gráfico.
No teste, pelo que entendi, a barra zero é a última barra desenhada pelo testador. Então, durante a otimização é razoável limitar o número de barras totalmente calculadas à última.
Ou um certo número dos últimos.
Mas, neste caso, o indicador não corresponderá ao calculado durante a visualização em todo o gráfico.
Acrescentei ao indicador a possibilidade de seleccionar o grau de extrapolação:
E, consequentemente, no Expert Advisor.
Otimização para cruzar a linha extrapolada pelo polinômio de quarto grau (com uma alavancagem de extrapolação de 72, este é o preço de abertura da barra), a linha extrapolada pelo polinômio de terceiro grau.
Estava a folhear o tópico e reparou que um comentário do post 64 morreu imerecidamente. ))
Caros moderadores, pode ser restaurado, no seu lugar anterior, no contexto apropriado? Ou abri-la para eu a editar? (abaixo, o próprio comentário )
Sim.
Directamente relacionado com o Binómio de Newton. E o triângulo de Pascal. Adicionado a 30.01.2018.
É verdade para pontos equidistantes:
1*Y1-2*Y2+1*Y3=0 é a equação da diferença da linha.
1*Y1-3*Y2+3*Y3-1*Y4=0 - equação de diferença da parábola de segundo grau.
1*Y1-4*Y2+6*Y3-4*Y4+1*Y5=0 - equação da diferença da parábola do terceiro grau.
Também se sobrepõe com os tópicos:
https://www.mql5.com/ru/forum/61389/page48#comment_5633264
https://www.mql5.com/ru/forum/211220/page2#comment_5632736 .
1*Y1-5*Y2+10*Y3-10*Y4+5*Y5-1*Y6=0- equação da diferença da parábola de quarto grau.
1*Y1-6*Y2+15*Y3-20*Y4+15*Y5-6*Y6 +1*Y7=0- equação da diferença da parábola de quinto grau.
1*Y1-7*Y2+21*Y3-35*Y4+35*Y5-21*Y6 +7*Y7-1*Y8=0- equação da diferença da parábola do sexto grau.
Directamente das equações para pontos equidistantes derivam fórmulas de interpolação com um ombro de 1 intervalo.
3*Y2=1*Y1+3*Y3-1*Y4 - interpolação pela parábola do segundo grau.
4*Y2=1*Y1+6*Y3-4*Y4 +1*Y5- interpolação por parábola do terceiro grau.
5*Y2=1*Y1+10*Y3-10*Y4+5*Y5-1*Y6- interpolação pela parábola da quarta potência.
6*Y2=1*Y1+15*Y3-20*Y4+15*Y5-6*Y6 +1*Y7- interpolação com parábola de quinto grau.
7*Y2=1*Y1+21*Y3-35*Y4+35*Y5-21*Y6 +7*Y7-1*Y8- interpolação por parábola do sexto grau.
Como um código:
A figura mostra o início do gráfico.
É evidente que as linhas construídas usando polinómios de potências 2-4 (cinza, azul, verde) estão confiantes de permanecer perto do gráfico.
As linhas construídas com polinómios de potências 5 e 6 (vermelho, amarelo) entram em algo parecido com ressonância ou auto-oscilação e gradualmente acumulam amplitude. Aumentar a alavancagem para polinómios de grau 5 ou maior não altera a situação.
A interpolação por uma equação de diferença de uma função constituída poruma soma de sinusoides de determinados períodos permite aumentar o "grau de polinômio" para, digamos, 12 graus (isto é como 6 sinusoides em torno de uma constante).
Contudo, uma situação semelhante(ressonância) também pode ser encontrada interpolando uma função de um sinusoidal em torno de uma constante (análoga a um polinómio de segundo grau), com uma certa combinação de ombro e período.
A analogia com os polinómios é feita através do número de pontos mínimos exigidos.
Otimização do indicadorNikolai SemkoBanzai.mq4 a partir da mensagem 57 deste tópico.
Same Expert Advisor, parâmetro otimizável é o deslocamento da linha para a direita.
Resultados:
O mesmo na M15:
A maioria dos gráficos de otimização mostra claramente o limite do sinal "reverso " (linha vermelha), e consequentemente um certo "espelhamento " dos resultados (exemplo destacado pela linha amarela).