Cálculo da diferença, exemplos.
Qual é a vantagem do RU?
Não reclamando nenhuma vantagem.
Na minha opinião:
Se inicialmente imaginarmos uma imagem do sistema a ser modelado (mesmo uma imagem complexa: plano, carro) com alguma certeza, é mais conveniente marcar imediatamente o espaço (por exemplo, sistema cartesiano) e modelar o sistema usando todo o aparelho matemático. A abordagem "design from the top".
Se você não tem uma imagem completa do sistema (aproxime-se da floresta, pântano ou forex:) estou falando de mim mesmo ), então você tem que confiar nos passos já dados e numa visão bastante estreita. Isto está mais próximo da diferença (recorrência) do cálculo. Uma abordagem de "pesquisa a partir do fundo". Os algoritmos permitem, mesmo com base em alguns passos, compreender o que está a acontecer em termos daabordagem "design from the top".
Nesta analogia, uma rede neural é um sistema com drones - sondas que sondam, sugerem um caminho, e fornecem um quadro geral. No processo de exploração, tomará muitas decisões programadas sobre o significado do que está sendo observado e as escolhas que faz. Pessoalmente, nem sempre estou disposto (ou mesmo forçado :) ) a confiar nas decisões de outras pessoas. :)))))
Eu respondi o melhor que pude. )) Só estamos a um passo de Filo-Sophia novamente. Eu não quero ir lá. ))
Sugiro que não há filosofia nesta linha, apenas matemática, programação, testes, otimização.
SMA da SMA está, na minha opinião, "nos olhos de quem vê", e falando de Fourier. Talvez cheguemos lá mais um pouco.
P/S 01.02.2018 Eu acho que há uma diferença também, tente repetir seu indicadorBanzai.mq4nesta linha.
O SMA é um dente de serra por natureza apenas muito fino, por isso ao tomar a segunda diferença eu assumo a linha do dente de serra do indicador.
Naturalmente, as diferenças subsequentes também podem ser consideradas como novas informações.
No entanto, já na primeira diferença, não está muito claro para mim qual a linha algébrica que estamos desenhando. E como a "alavancagem" aumenta tudo fica confuso lá. ))))
Aqui está, por exemplo, outra variante da utilização de aumentos de preços como novas informações. Aqui o incremento é lido explicitamente como uma diferença.
1*Y1-1*Y2-2*Y2+3*Y3-1*Y4 =0
1*Y1-1*Y2-3*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 =0
1*Y1-1*Y2-4*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6=0
1*Y1-1*Y2-5*Y2+Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7=0
1*Y1-1*Y2-6*Y2+Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8=0
2*Y2=1*Y1-1*Y2+3*Y3-1*Y4
3*Y2=1*Y1-1*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5
4*Y2=1*Y1-1*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6
5*Y2=1*Y1-1*Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7
6*Y2=1*Y1-1*Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8
É como se, usando o polinômio da quarta potência nas primeiras diferenças (aumentos de preço), tivéssemos aumentado (pelo número de pontos) a potência para a quinta.
Acho que vamos chegar a Expert Advisors e optimização.
Para optimização adicionaremos ao indicador descrito na mensagem 51 a possibilidade de alterar a alavancagem da extrapolação. Extrapolação por polinômio de terceiro grau.
Para ver as possibilidades deste indicador, vamos usar o conhecidoMoving Average.mq4 Expert Advisor.
Como um único sinal vamos usar o cruzamento de duas curvas. Vamos fazer algumas mudanças:
EURUSD, M15, esse spread de 2 pontos está lá:
EURUSD, M15, esse spread de 2 pontos está lá:
Nos"quatro dígitos"?