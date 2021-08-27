Cálculo da diferença, exemplos. - página 9

Novo comentário
 
Nikolai Semko:
Em qualquer caso, as últimas barras são redesenhadas, o que significa o valor do código= 0.
não
 
Aleksey Panfilov:

Nos "quatro dígitos"?

Sim, no dia 4.

se mais do que isso, o sinal

 
Renat Akhtyamov:
não
Ou estás iludido ou enganado.
Ou inventaste uma máquina do tempo. Então parabéns!
Você pode ver a olho nu que pelo menos um próximo bar está envolvido na construção do bar atual.
 
Nikolai Semko:
Ou estás a iludir ou a enganar.
Ou inventaste uma máquina do tempo. Então parabéns!
Você pode ver a olho nu que pelo menos um próximo bar está envolvido na construção do bar atual.

aceite

na construção da última barra visível a próxima barra, que está ausente, participa

falta do próximo bar

Acho que é o que falta na citação que vemos.

só há uma última barra escondida que não dura mais de 10 minutos

Comecei a calculá-lo, mas até agora não tive cérebro para o fazer.
 
Renat Akhtyamov:

aceite

a próxima barra está envolvida na formação da última barra visível, que está ausente

o próximo bar está desaparecido.

Suspeito que a citação que vemos é exactamente o que está a faltar.

apenas um último bar está escondido e não dura mais de 10 minutos

Comecei a calcular, mas até agora ainda não tive cérebro para o fazer.

Aqui, por exemplo, há uma aproximação de Fourier redesenhável:

E aqui está o habitual SMA não puxado com um período de 4, mas com um deslocamento para a esquerda por 2:

Estes são todos brinquedos e auto-engano.

 
Nikolai Semko:

Aqui está uma aproximação de Fourier redesenhável, por exemplo:

E aqui está um SMA regular com um período de 4 e um turno à esquerda por 2:

É tudo brinquedos e auto-ilusão.

A aproximação de Fourier é ainda mais íngreme do que a minha.

O que está a ser redesenhado lá?

 
Renat Akhtyamov:

Fourier é ainda mais fixe que o meu.

o que é redesenhado?

Está tudo a ser redesenhado. Eu deixei aqui o código deste indicador.

GIF animado:


 
Nikolai Semko:

Está tudo a ser redesenhado. Eu deixei aqui o código para este indicador.

GIF animado:

por outro lado, tanto frio e fresco

//tenham também de aprender animação

muito difícil de redesenhar

E se o ponto de partida do cálculo estiver ligado a um determinado carimbo de hora?
 
Renat Akhtyamov:

muito difícil de redesenhar

E se o ponto de partida do cálculo for anexado a um determinado carimbo de hora?
A extrapolação de Fourier sob esta forma é um brinquedo inútil.
Talvez possa ser útil no RSI nesta forma

 

Para ver a dinâmica.

O mesmo perito em M15.



Arquivos anexados:
2018_02_04.zip  432 kb
12345678910111213141516...24
Novo comentário