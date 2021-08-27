Cálculo da diferença, exemplos. - página 9
Em qualquer caso, as últimas barras são redesenhadas, o que significa o valor do código= 0.
Nos "quatro dígitos"?
Sim, no dia 4.
se mais do que isso, o sinal
não
Ou estás a iludir ou a enganar.
aceite
na construção da última barra visível a próxima barra, que está ausente, participa
falta do próximo bar
Acho que é o que falta na citação que vemos.
só há uma última barra escondida que não dura mais de 10 minutosComecei a calculá-lo, mas até agora não tive cérebro para o fazer.
aceite
Aqui, por exemplo, há uma aproximação de Fourier redesenhável:
E aqui está o habitual SMA não puxado com um período de 4, mas com um deslocamento para a esquerda por 2:
Estes são todos brinquedos e auto-engano.
A aproximação de Fourier é ainda mais íngreme do que a minha.
O que está a ser redesenhado lá?
Está tudo a ser redesenhado. Eu deixei aqui o código deste indicador.
GIF animado:
por outro lado, tanto frio e fresco
//tenham também de aprender animação
muito difícil de redesenharE se o ponto de partida do cálculo estiver ligado a um determinado carimbo de hora?
Para ver a dinâmica.
O mesmo perito em M15.