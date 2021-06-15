1200 assinantes!!! - página 176
Agora compreendo a política das metáforas - não fazer nada, deixar as pessoas drenarem algum do seu dinheiro - deixá-las divertir-se.
Acho eu )). Para vos dar um exemplo, aquele sinaleiro que teve 165% no seu primeiro mês, há dois lugares atrás. Há um ano, recolheu 172 assinantes num mês (imagem de ecrã abaixo). Nessa altura, no entanto, demonstrou 8 meses de comércio lucrativo e em cada mês conseguiu obter lucros a partir de uma posição. Era obviamente uma falsificação e o sinal foi removido. Este ano também, o lucro principal é uma posição por mês, mas nos últimos dois meses antes da monitorização, o robô com TP/SL pequeno foi activado e diluiu de certa forma a situação. Mas as pessoas já não são tão receptivas.
E como distinguir entre um normal e um falso. Nem todos podem segui-los durante um ano. Não posso dizer logo.
Não tem de o seguir durante um ano. Aparece um novo sinal, ele tem uma posição na sua história comercial - uma vez por mês, e esta posição é sempre lucrativa durante 8 meses. A posição leva 20 pips e é 50-70% de lucro, e 35-40 pips de perda matariam o depósito. Mas isto não acontece, o comerciante está sempre a adivinhar, antes de controlar. Depois de se ter controlado muitos pequenos comércios, agora ou é menos ou mais. No ano passado, quase todos os meses havia um tal sinalizador, a administração retirou-os. São sobreviventes de numerosas contas de cêntimos com com comércios a abrir em direcções opostas.
Depois começaram a fazer as coisas de forma um pouco mais inteligente. Três ou quatro meses de tal comércio, depois comércio manual, depois novamente 2-3 meses de comércio. Ou começaram a tomar várias posições num mês e aumentaram o crescimento até 300%. Como nestesinal. Agora o robô começou a diluir posições lucrativas, é mais difícil de seguir, mas é possível. Só que provavelmente é mais difícil para a administração encontrar uma razão para desactivar a conta.
Quem irá subscrever uma posição/mês
Uma posição por mês cabe à monitorização. A posição pode consistir em 10 ou 30 ofícios para fazer a história parecer mais respeitável. Nem toda a gente é meticulosa em olhar para a história. Uma vez ligado ao controlo, pode negociar aleatoriamente, de dois em dois dias, a fim de manter a actividade comercial. Se monitorizar a conta, por exemplo, em 2 de Maio com 70% de rentabilidade em Maio, pode facilmente esperar pelos subscritores que se inscreveram no histórico de negociação até ao final de Junho. Pode ver na imagem acima que em 2018 há 172 assinantes do sinal de 49 dólares. Isso é cerca de um mês. Este ano este autor tem um sinal no valor de 30 dólares e apenas 34 subscritores e já cerca de uma dúzia de feedbacks negativos. Portanto, esta estratégia está a perder eficácia.
Vão pensar em algo. E como estão Pashkovets e a sua esposa?
Ele está a ser cauteloso. Feito 10% antes de 16 de Setembro e depois não houve um único comércio. Agora ele está no mercado.
E o que dizem os subscrubs?
Eles são silenciosos. São dez vezes menos.
Há uma senhora hamster que escreveu num dos sinais que terá um novo promissor no dia 1 de Outubro. Mas algo nunca o mostrou no 1º.
