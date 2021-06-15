1200 assinantes!!! - página 183
Sim, essencialmente um zig-zag que é, com algumas melhorias:)
É o que quero dizer com estas ondas: movimento+rebound=wave.
Portanto, navio grande, lotes pequenos.
Não uma história de 67 anos, mas uma história decente também...
Quando vejo uma longa e bela história offline, começo a ter dúvidas. Pode confiar na palavra de um corretor e de um fornecedor de sinais quando se trata de dinheiro? O início da história deve começar com o início da monitorização, para que se possam evitar muitas fraudes...
Bem, ele preocupou-se com os subscritores, na segunda-feira aconselhou a fazer tudo de acordo com as suas instruções.
Tirei a sebe hoje, e... Sem sorte.
Tirei a sebe hoje, e... Sem sorte.
Ele já começou, mas até agora nem sequer chegou a um levantamento de 10%. Embora os seus lucros mensais tenham diminuído consideravelmente. Os assinantes já estão de partida e ressentem-se do facto de a taxa de assinatura não cobrir os ganhos do seu sinal.