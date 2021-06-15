1200 assinantes!!! - página 183

Novo comentário
 
Aleksei Stepanenko:

Sim, essencialmente um zig-zag que é, com algumas melhorias:)

É o que quero dizer com estas ondas: movimento+rebound=wave.

Oh. Ondas como essa irão lavar o depósito.

 
Ir para Sinais-MT4-enter "NatureFo" (nome de servidor incompleto, mas já é suficiente). 5 sinais. Tudo sobre tipos vietnamitas, zamonitorizados recentemente (em duas ondas, por assim dizer - em Agosto e Setembro). Alguns até já têm revisões (embora isto seja provavelmente normal). A história do domonitoramento não tem 67 anos, mas também é decente...
 
Uladzimir Izerski:

Oh. Ondas como essa irão lavar o depósito.

Portanto, navio grande, lotes pequenos.

Yevhenii Levchenko:
Não uma história de 67 anos, mas uma história decente também...

Quando vejo uma longa e bela história offline, começo a ter dúvidas. Pode confiar na palavra de um corretor e de um fornecedor de sinais quando se trata de dinheiro? O início da história deve começar com o início da monitorização, para que se possam evitar muitas fraudes...

 

será isto uma coisa regular agora? :)


 
Yevhenii Levchenko:

será isto uma coisa regular agora? :)


Bem, ele preocupou-se com os subscritores, na segunda-feira aconselhou a fazer tudo de acordo com as suas instruções.


Tirei a sebe hoje, e... Sem sorte.

 
Pergunto-me se muitas pessoas estão hoje a vazar nos sinais? )
 
Uladzimir Izerski:

Oh. Ondas como essa irão lavar o depósito.

+ Que maneira poética de o dizer.
 
Vasiliy Pushkaryov:

Bem, ele preocupou-se com os subscritores, na segunda-feira aconselhou a fazer tudo de acordo com as suas instruções.

Tirei a sebe hoje, e... Sem sorte.

Mau...

Bush também começou a cair...
 
Yevhenii Levchenko:

Mal...

Bush também começou a cair...
Ele já começou, mas ainda nem sequer chegou a um levantamento de 10%. Embora os seus lucros mensais tenham diminuído consideravelmente. Ele já começou a perder assinantes, e eles ressentem-se do facto de a taxa de assinatura não cobrir os ganhos do seu sinal.
[Excluído]  
Vasiliy Pushkaryov:
Ele já começou, mas até agora nem sequer chegou a um levantamento de 10%. Embora os seus lucros mensais tenham diminuído consideravelmente. Os assinantes já estão de partida e ressentem-se do facto de a taxa de assinatura não cobrir os ganhos do seu sinal.
Nenhum terminal é capaz de lidar com este tipo de pipsipsagem.
1...176177178179180181182183184185186187188189190...230
Novo comentário