1200 assinantes!!! - página 180
Tiro de cabeça
Agora, depois de um tal comício do canil, surgiu
Esta surpreende-me. Negociando, de acordo com a história, ou Eurodólar ou Libra. Aparentemente, houve uma corrida sobre o Eurodólar há alguns dias atrás. Quando o euro era por volta de 1.1020, ele tinha 7000 levantamentos até agora. Cada 10 pips moveu a equidade em cerca de 1000. Também foi supostamente para baixo, mas a imagem está congelada.
Ele está desligado ou algo assim?
Os máximos do euro desceram.
Talvez a partir das revisões. Normalmente, após um acidente, eles atiram 10-20 mil de cada vez
A nossa rede superior na UE está a descer uns míseros 6%, e ele já está a ser lamacinado por revisores (D)))
Tiro de cabeça
Bem, não parecia entrar numa perda total... O robô estava a negociar maravilhosamente antes disso. Talvez puxe...
Os lucros são flutuantes...
Deve então ter-se coberto
Aqui estão mais 200 pessoas que caíram na pequena história dos super lucros.