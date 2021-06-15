1200 assinantes!!! - página 180

Novo comentário
 

Tiro de cabeça


 
Ivan Butko:

Tiro de cabeça


Agora, depois de um tal comício do canil, surgiu



 

Esta surpreende-me. Negociando, de acordo com a história, ou Eurodólar ou Libra. Aparentemente, houve uma corrida sobre o Eurodólar há alguns dias atrás. Quando o euro era por volta de 1.1020, ele tinha 7000 levantamentos até agora. Cada 10 pips moveu a equidade em cerca de 1000. Também foi supostamente para baixo, mas a imagem está congelada.

Ele está desligado ou algo assim?



 
Vasiliy Pushkaryov:

Agora, depois de um tal comício do canil, surgiu


Os máximos do euro desceram.

 
Vasiliy Pushkaryov:

Esta surpreende-me. Negociando, de acordo com a história, ou Eurodólar ou Libra. Aparentemente, houve uma corrida sobre o Eurodólar há alguns dias atrás. Quando o euro era por volta de 1.1020, ele tinha 7000 levantamentos até agora. Cada 10 pips moveu a equidade em cerca de 1000. Também foi supostamente para baixo, mas a imagem está congelada.

Ele está desligado ou algo assim?



Talvez a partir das revisões. Normalmente, após um acidente, eles atiram 10-20 mil de cada vez

 

A nossa rede superior na UE está a descer uns míseros 6%, e ele já está a ser lamacinado por revisores (D)))

 
Ivan Butko:

Tiro de cabeça

Bem, não parecia entrar numa perda total... O robô estava a negociar maravilhosamente antes disso. Talvez puxe...


Vasiliy Pushkaryov:

Esta surpreende-me. Negociando, de acordo com a história, ou Eurodólar ou Libra. Aparentemente, houve uma corrida sobre o Eurodólar há alguns dias atrás. Quando o euro era por volta de 1.1020, ele tinha 7000 levantamentos até agora. Cada 10 pips moveu a equidade em cerca de 1000. Também foi supostamente para baixo, mas a imagem está congelada.

Ele está desligado ou não?

Os lucros são flutuantes...
 
Yevhenii Levchenko:

Os lucros são flutuantes...

Deve então ter-se coberto

 
Vasiliy Pushkaryov:

Deve então ter-se coberto

Era o que eu também pensava).
 

Aqui estão mais 200 pessoas que caíram na pequena história dos super lucros.



1...173174175176177178179180181182183184185186187...230
Novo comentário