1200 assinantes!!! - página 177
Eles são silenciosos. São dez vezes menos.
Há uma senhora hamster que escreveu num dos sinais
Ela tem um sinal. A julgar pelo nachdepo e pelo nome, o estado de espírito é feroz. Ela apagou os sinais antigos.
Mais de 10% de ganho por dia, já novamente questionável. Perseguir novamente super lucros. Interroguei-me com o Turbo Hamster, e chorei que simplesmente não poderia ser a terceira perda num mês. Aqui está há uns dias atrás mais ou menos o mesmo desnorteamento sobre outro sinal
Assim, o "crocodilo" é susceptível de sofrer o mesmo destino. Mas adicionei-o aos meus marcadores, é no entanto interessante.
Entra também em sessão asiática e volta a comprar na sua maioria. O mesmo hamster, mas com o disfarce de dinossauro.E não há subscritores. Onde estão as falsas, pelo menos? Aparentemente, a equipa abandonou-a. Ela está a jogar sozinha.
Kilo, Mega, Yards - a nova onda.
No início era "de classe",
♪ depois foi fixe ♪
depois foi a bomba,
agora estão a dizer canhão :)
A letra "K" é agora vulgarmente utilizada para substituir "000". Por outras palavras, é um sinónimo de mil.
para ser completamente correcto, 1000 ou "kilo" é denotado por um "k" minúsculo.
mas a letra maiúscula "K" significa 1024.
Há também na lingua russa uma coisa. Isso é 1.000.
5.000 é 5 mil). Isso é 5K.
