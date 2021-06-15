1200 assinantes!!! - página 177

Vasiliy Pushkaryov:

Eles são silenciosos. São dez vezes menos.

Há uma senhora hamster que escreveu num dos sinais

Ela tem um sinal. A julgar pelo nachdepo e pelo nome, ela está numa disposição de luta. Ela apagou os sinais antigos.
Será que é uma dúzia de cêntimos?
 
Vladimir Baskakov:
Mais de 10% de ganho por dia, já novamente questionável. Perseguir novamente super lucros. Interroguei-me com o Turbo Hamster, e chorei que simplesmente não poderia ser a terceira perda num mês. Aqui está há uns dias atrás mais ou menos o mesmo desnorteamento sobre outro sinal


Assim, o "crocodilo" é susceptível de sofrer o mesmo destino. Mas adicionei-o aos meus marcadores, é no entanto interessante.

 
Vasiliy Pushkaryov:

Entra também em sessão asiática e volta a comprar na sua maioria. O mesmo hamster, mas com o disfarce de dinossauro.

E não há subscritores. Onde estão as falsas, pelo menos? Aparentemente, a equipa abandonou-a. Ela está a jogar sozinha.
Vasiliy Pushkaryov:


Um homem gosta de ser surpreendido. Colocou os iranianos em correspondência, disse que eram falsos, mas os meus são honestos
 
Não me consigo habituar ao texto 249K USD e embora durante anos esteja a negociar, não estava interessado nas letras por detrás dos números, se alguém me pode ajudar a perceber k- centenas e m-milhares aparentemente ou o quê, porque escrevem quantos assinantes em cada sinal no meio de três pessoas, e o fundo e indicam números com as letras acima.

 

Kilo, Mega, Yards - a nova onda.


No início era "de classe",

♪ depois foi fixe ♪

depois foi a bomba,

agora estão a dizer canhão :)

Konstantin Lebedev:

A letra "K" é agora normalmente utilizada como um substituto para "000". Por outras palavras, é sinónimo de milhares.
 
Vladimir Baskakov:
Há também na lingua russa uma coisa. Isso é 1.000.

5.000 é 5 mil). Isso é 5K.

Uladzimir Izerski:

Cortador de relva, aqui está o K)
