1200 assinantes!!! - página 173
8)
Não só isso. Há também, dizem eles, o efeito da entrevista.
Imediatamente depois de todos saberem que Taras deu a entrevista, a UE saiu do canal e foi contra ele. Passados alguns meses, tudo tinha acabado.
))
Normalmente só há aqui um efeito - dispersar uma dúzia de relatos, e um sobrevivente em sinais ) e fazer um dólar antes de ser drenado, mas ele será drenado...
os outros efeitos são rebuscados )
Como um efeito de flanco? OK, então outro dos meus deve ir depressa.
Não, só vai correr o risco de voltar a colocar o risco nos seus olhos, por isso vai ser rápido a desistir ))) tem o seu efeito ))
Essa é a má influência do serviço de Sinais sobre este tipo. Assim que ele monitoriza a conta, no mês seguinte ela desaparece.
Se eu fosse ele, apenas trocaria por mim, se não fosse um problema ganhar 300% por mês quando não há assinantes.
"Não tenho a certeza qual é o problema, mas não tenho a certeza qual é o problema.
O "mestre" dos sinais, perdeu assinantes por uma conta, ligou esta, mais uma vez senta-se e senta-se nos ramos, mas ao mesmo tempo está a ensinar as pessoas.
Negociação antes e depois da monitorização.
A constância de um dia também se quebra)
Se Deus quiser! Embora possa ser feito sem Ele). Em qualquer caso, a melhor das sortes, Anatole! )
Removido o posto com o nome do servidor fraudulento viva em Sinais.
Deve escrever um nome incompleto: "Midtou" já é suficiente... Mas pode haver aí alguns erros de cópia... A história é mais uma história de monitorização... Sem reacções positivas, no entanto :)
Aqui estão, caros assinantes, 300% por mês. Mas consegui obter mais de 100 pessoas nas minhas duas contas. Este é o segundo relato que reparei deste autor. No final da Primavera foi o mesmo para os três meses anteriores, e durou 1-1,5 meses após a monitorização.