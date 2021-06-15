1200 assinantes!!! - página 171

BlackTomcat:

Penso que não são apenas as vendas que contam, mas também a pontuação dada ao produto pelos utilizadores.

Adivinhei. Foi por isso que escrevi este antes do comentário citado (com o qual estava a tentar esclarecer a questão):

Yevhenii Levchenko:

E o topo do mercado, quais são os números aproximados? (em termos de vendas ou quaisquer outros parâmetros)

 
Yevhenii Levchenko:

Fantástico...

Porquê? Não é claro que não quer escrever sobre o mercado aqui?

 

Pode jurar muito aos fornecedores de sinais. Mas rejeite-o - ofereça-o.

Escreva cada um, Top 5 sinais dignos.

 
Já foi sugerido muitas vezes - não mostrar a história antes da monitorização. Há muitos que aprenderam a manipular a história do comércio. Se o fizerem, o serviço de cópia é de outra forma um excelente site. Os sinais de topo serão adequados no ranking da própria página. E ninguém escreverá os 5 primeiros a fim de não ser banido. É proibido discutir ou publicitar sinais aqui.
 
Não se pode escrever os nomes dos sinais em público.
 
Yevhenii Levchenko:
Não se pode escrever os nomes dos sinais em público.
Bem, sim. Estamos basicamente a discutir neste tópico sem nomear "nomes".
"Arroz com almôndegas, batatas com costeletas. Não se pode mudar"! (с)

Aqui está o gráfico de equidade de outro serviço de sinal

Aqui está o diagrama de equidade de outro serviço de sinais



Como pode dizer alguma coisa a partir desta tabela?

Todos estes levantamentos e depósitos constantes, estas linhas constantes afiadas para cima e para baixo.

Já há muito tempo que ninguém avalia sinais pela sua linha de equilíbrio. Porque existem formas de fazer da linha de equilíbrio uma linha recta no seu conjunto.

Todos avaliam a qualidade do sinal pela sua linha de equidade.

E este é o tipo desta linha oferecida aos subscritores de metaquotas.

Não podemos fazerum gráfico de equidade sem retiradas/recuperações?

Os criadores dizem que "algumas pessoas também estão interessadas em tal gráfico". Portanto, faça dois gráficos e deixe os clientes verem o gráfico em que estão interessados.

 
danminin:

Não se pode fazer um gráfico de equidade sem ter em conta os levantamentos/reabastecimentos?!

Ou seja, os depósitos e levantamentos não afectam o capital próprio?

danminin:

Aqui está o diagrama de equidade de outro serviço de sinais

Este é um gráfico de equidade de outro serviço de sinais.



Como pode dizer alguma coisa a partir desta tabela?

Todos estes levantamentos e depósitos constantes, estas linhas de subida e descida constantes.

Já há muito tempo que ninguém avalia sinais pela sua linha de equilíbrio. Porque existem formas de fazer da linha de equilíbrio uma linha recta no seu conjunto.

Todos avaliam a qualidade do sinal pela sua linha de equidade.

E este é o tipo desta linha oferecida aos subscritores de metaquotas.

Não podemos fazerum gráfico de equidade sem retiradas/recuperações?

Os criadores dizem que "um tal gráfico também é interessante para algumas pessoas". Portanto, faça dois gráficos e deixe os clientes verem o gráfico em que estão interessados.

Porque é que se agarra a esta equitabilidade, olhe para o recurso onde é conveniente. Dar aos assinantes um link nos seus contactos para um lugar mais bonito. Eles já criaram um monte de fios sobre esta questão "global".
Quando existe um equilíbrio-equidade, pode-se ver qual a estratégia que está a ser utilizada. Quer se trate de um overhooter ou de um escalpador, basta um olhar. O seu gráfico não mostra nada, é simplesmente lindo.
