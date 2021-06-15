1200 assinantes!!! - página 171
Penso que não são apenas as vendas que contam, mas também a pontuação dada ao produto pelos utilizadores.
Adivinhei. Foi por isso que escrevi este antes do comentário citado (com o qual estava a tentar esclarecer a questão):
E o topo do mercado, quais são os números aproximados? (em termos de vendas ou quaisquer outros parâmetros)
Fantástico...
Porquê? Não é claro que não quer escrever sobre o mercado aqui?
Pode jurar muito aos fornecedores de sinais. Mas rejeite-o - ofereça-o.
Não se pode escrever os nomes dos sinais em público.
"Arroz com almôndegas, batatas com costeletas. Não se pode mudar"! (с)
Aqui está o gráfico de equidade de outro serviço de sinal
Como pode dizer alguma coisa a partir desta tabela?
Todos estes levantamentos e depósitos constantes, estas linhas constantes afiadas para cima e para baixo.
Já há muito tempo que ninguém avalia sinais pela sua linha de equilíbrio. Porque existem formas de fazer da linha de equilíbrio uma linha recta no seu conjunto.
Todos avaliam a qualidade do sinal pela sua linha de equidade.
E este é o tipo desta linha oferecida aos subscritores de metaquotas.
Não podemos fazerum gráfico de equidade sem retiradas/recuperações?
Os criadores dizem que "algumas pessoas também estão interessadas em tal gráfico". Portanto, faça dois gráficos e deixe os clientes verem o gráfico em que estão interessados.
Não se pode fazer um gráfico de equidade sem ter em conta os levantamentos/reabastecimentos?!
Ou seja, os depósitos e levantamentos não afectam o capital próprio?
