1200 assinantes!!! - página 178

Deparou com um website na Internet que anuncia um serviço de sinais locais. Nostalgia

Ivan Butko:
Deparei-me com um site na Internet que anuncia o serviço de sinais locais. Nostalgia

Sim, conveniente e informativo. Pode ver tudo numa só janela

 
Ivan Butko:
E aqui está o submarino. Veio-me à mente, trouxe-me uma lágrima aos olhos. Ainda não atingiu 3.000.


 
Ivan Butko:

E está tudo na conta de preços.
Vladislav Andruschenko:

E está tudo na conta de preços.

O facto em si é impressionante. E depois o quê, o cisne voou para cá?

 
E de onde vêm os assinantes dos sinais gratuitos, o que os atrai em geral, se for uma conta de demonstração. É fácil descobrir as grandes estatísticas sobre os pagos, ao folhear toda a história da conta real e torna-se claro se vale ou não a pena subscrever o sinal a troco de uma taxa.
 
Ivan Butko:

Sim. Ele teve um curto período de 3.000. Foi uma semana ou duas. Mas continua a ser um recorde.
 
Ivan Butko:

Conta de cêntimos.

O autor promete manter o saldo em 10000 para a conveniência dos subscritores.

Sem comentários)

 
E tenho uma pergunta - de onde vêm os sinais de 20 dólares quando diz que 30 dólares é o custo mínimo quando os abre?
 
Nataliia Ulianova:
Tenho uma pergunta - de onde vêm os sinais de 20 dólares quando diz que 30 dólares é o valor mínimo?
Aparentemente, estes são sinais antigos abertos quando não havia limite de valor mínimo.
