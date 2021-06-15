1200 assinantes!!! - página 207
FXOpen-Real2 é um servidor de micro contas, compreende a palavra micro? (cêntimos)
https://fxopen.support/Knowledgebase/Article/View/1048/843/mikro-schet
O nome de todos os pares de moedas tem um ponto - isto é um sinal de micro conta. O corretor é demasiado pobre para manter um servidor separado para microcontas e decidiu adicionar um ponto no final do par cambial.
A questão é porque é que uma micro conta está disponível para um sinal de pagamento? Provavelmente porque o servidor para contas reais e micro é o mesmo? Bem, pode filtrar contas com pares de moedas com um ponto no final, ou é complicado?
todos se afundaram no recente colapso das sp500?
Pensamos que a queda iria continuar. Mas o euro deu a volta por cima.
as antitendências vão chorar de novo? nem o livro nem a vida lhe ensinam.
comercializando sobre a tendência, só se pode perder quando esta muda, uma vez
a tendência teria perdido o tempo todo, até esse momento.
Os indicadores de tendência teriam vindo a perder todo este tempo, até este ponto.
Não reparei que no meu indicador, a taxa tem de se comportar muito mal para quebrar o indicador, e confio mais nele do que nos meus amigosPenso muitas vezes que o mercado o obedece)
Está a procurar no sítio errado.
Está a olhar para o resultado:
e o resultado é bastante bom, penso que ele terá mais assinantes, e não menos, e ganhará ambos.
ele tem muito dinheiro, tem muitos clientes gananciosos e estúpidos, pode ter mais de uma dúzia de assinantes, e não é mau colocar 100 libras na conta, e exibe como 10k e todos pensam OOOOOOOOOOOOOOGOOOO, este é o saldo, ele pode ser confiável.
mostrar-me quem negoceia realmente com um saldo de 10K para toda a costeleta? mostrar-me um tipo assim? quem permite um levantamento de 50-80% numa conta de 10K sem qualquer problema? quero ver este milionário.
Parem já com as vossas lamúrias. Sabe o que se mete no caminho de um mau bailarino.
Numa conta de cêntimos, pelo menos faça-o da mesma maneira. Aumente 217 vezes os seus cêntimos ganhos arduamente.
Não viu a "recarga"?