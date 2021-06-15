1200 assinantes!!! - página 175
Não vou provar que é preciso ter uma conta real com pelo menos 2 meses de história comercial anterior para se tornar um comerciante, porque já a vi algures, se não aqui e não a encontrei desta vez. Tenho de aprender muitas regras e ler mais sobre sinais e subscrição, então tudo será mais claro para mim pessoalmente.
Pode candidatar-se a um vendedor hoje mesmo sem qualquer sinal ou venda de robôs. Alavancar a mudança no seu corretor, não mais de 500
Se sabe o que precisa à pressa, precisa de criar primeiro uma base de prova, de que a conta crescerá com lucro e continuamente. Entretanto, se eu tiver um depósito de 30 dólares com 50% de lucro já realizado, dificilmente poderei convencer as pessoas ou futuros subscritores de que podem confiar em mim. Por outras palavras, tenho de trazer a minha conta real para 1000$ aproximadamente, e depois tentar encontrar subscritores para o meu sinal. Mas é mais difícil para mim fazer uma foto do Vendedor com uma resolução de pelo menos 2048 x 1536 pixels, porque o pedido do Vendedor só é aceite mediante tal exigência. Tentei usar o meu telemóvel para tirar fotografias, mas a qualidade não é boa e a resolução também não é boa. Não possuo uma máquina fotográfica digital. Acontece que se quiser fazer um bom depósito, tenho de ir a um estúdio fotográfico especial que irá tirar páginas de passaporte perfeitas com as dimensões necessárias e depois candidatar-me à venda. Qual é, na sua opinião, a melhor maneira de o fazer.
Ainda assim, os subscritores já se tornaram mais cautelosos. Têm a maior parte dos seus solavancos na estrada. Antes, sinais como este costumavam ser atingidos a um ritmo assustador. Agora um sinal tem quase dois meses após a monitorização, enquanto outro tem quase um mês com apenas 20 e 30 assinantes. E escrevem feedbacks negativos dizendo que a estratégia mudou após a monitorização.
