1200 assinantes!!! - página 169
A propósito, aqui está mais uma habilidade em criar belas histórias para o bem dos signatários.
Mais uma vez, vamos observar em tempo real aqui no fio como os hamsters estão a ser criados. e como dezenas de pessoas estão a perder o seu dinheiro arduamente ganho.
Precisamos de fazer não só feedback nos sinais, mas também comentários. para que as pessoas mal informadas possam alertar potenciais mentirosos.
Bem, a maior parte da monitorização, por isso é tudo justo... Pode fazer-me a ligação?
A maior parte é monitorização, por isso é honesto. Pode enviar-me o link no PM?
Ele acabou de chegar em Maio com uma boa história também. Treze mil por cento. Se não me engano, ele desapareceu em dois meses, mas conseguiu arranjar algumas dezenas de pessoas.
Nessa altura, perdeu dinheiro em Maio e Junho. E o sinal actual mostra um retorno de 300% nos mesmos meses.
Acrescentado: este é um sinal antigo no início da monitorização, já drenado e apagado.
Se não é segredo, o que se passa consigo agora? Comprou o Eurodollar? Muitas encomendas já?
Sim, tretas. Cinco compras consecutivas no mesmo local quase, pouco antes da queda abrupta, embora não houvesse notícias. Terminou a semana num sorteio flutuante. Bem, o autor é um domador exagerado até agora, por isso esperamos pela sua magia)
É melhor falar-nos da sua magia. Como conseguiu reunir tantos amigos?Amigos do utilizador(9723)
Se criar o seu sinal, pode facilmente obter pelo menos 100 subscritores com a ajuda dos seus amigos. :)