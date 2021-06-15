1200 assinantes!!! - página 179
E tenho uma pergunta - de onde vêm os sinais de 20 dólares quando diz que 30 dólares é o custo mínimo na abertura?
Geração jovem D))))
Estas contas já se foram há muito, caso contrário os moderadores teriam apagado os meus postos.
Um ganho de mais de 10% para o dia já é novamente questionável. Perseguir novamente super lucros. Com o Turbo Hamster perguntei-me, e lamentei, que não poderia ser uma terceira perda num mês. Aqui está há uns dias atrás mais ou menos o mesmo desnorteamento sobre outro sinal
Assim, o "crocodilo" é susceptível de sofrer o mesmo destino. Mas adicionei-o aos meus marcadores, é no entanto interessante.
O facto em si é impressionante. E depois o quê, o cisne voou para cá?
Depois disso, a sua acção foi de flound por mais três meses. Em meio ano, 5% de lucro. Assinantes mantidos até ao fim... .
Sim, ele tinha um curto período de tempo de mais de 3.000 anos. Foi uma semana ou duas. Mas continua a ser um recorde.
Qual é a estratégia do tipo, >800 subscritores já, 100% automático? Da Rússia
Clássico. O dispositivo de cálculo da média a descoberto.
Bem, como é habitual antes da monitorização, o estilo é completamente diferente.
Um dc tão famoso deve ter muito bons artistas históricos.
