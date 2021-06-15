1200 assinantes!!! - página 172
Aqui está o gráfico de equidade de outro serviço de sinal
Porque fez com que a mesma coisa fosse discutida em dois fios?
Discuta no seu próprio - https://www.mql5.com/ru/forum/321793
Caso contrário, seria considerado spam ...
Fórum sobre comércio, sistemas automatizados de comércio e testes de estratégia comercial
1200 subscritores!!!
Vasiliy Pushkaryov, 2019.08.30 22:11
Aqui, a propósito, outro mestre na criação de belas histórias para o bem dos assinantes.
Aqui está uma má influência do serviço de Sinais sobre este tipo. Assim que ele monitoriza a sua conta, no próximo mês é um dreno.
Trocaria apenas por mim se não fosse um problema ganhar 300% por mês quando não há subscritores.
Aqui está um gráfico de equidade sobre outro serviço de sinal
Como é possível compreender qualquer coisa?
Todos estes levantamentos e depósitos constantes, todas estas linhas constantes afiadas para cima e para baixo.
Já há muito tempo que ninguém avalia sinais pela sua linha de equilíbrio. Porque existem formas de tornar a linha de equilíbrio uma linha recta.
Todos avaliam a qualidade do sinal através da linha de equidade.
E este é o tipo desta linha oferecida aos subscritores de metaquotas.
Não podemos fazer um gráfico de equidade sem retiradas/recuperações?
Os criadores dizem que "algumas pessoas também estão interessadas em tal gráfico". Portanto, faça dois gráficos e deixe os clientes verem o gráfico em que estão interessados.
O gráfico da equidade aqui é muito correcto.
Tem alguma ideia sobre o que está a escrever?
"Gráfico de equidade excluindo retiradas/recuperações?"!
Como é isso?)
FUCKING
está tudo explicado aqui
https://www.mql5.com/ru/forum/321793
Está tudo explicado aqui mesmo.
Você? E a sua ideia genial?)
Da próxima vez que fizer um pedido de levantamento ao seu corretor sem ter em conta os levantamentos anteriores ))))
não se percebe. apesar de haver 30 pessoas a favor e apenas 16 contra.
Essa é a má influência do serviço de Sinais sobre este tipo. Assim que ele monitoriza a conta, no mês seguinte ela desaparece.
Se eu fosse ele, apenas trocaria por mim, se 300% por mês não fosse um problema quando não há assinantes.
Sim, é tudo sobre o serviço de Sinais;)
8)
Não só isso. Há também, dizem eles, o efeito da entrevista.
Imediatamente depois de todos saberem que Taras deu a entrevista, a UE saiu do canal e foi contra ele. Passados alguns meses, tudo tinha acabado.
