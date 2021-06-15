1200 assinantes!!! - página 182

Novo comentário
[Excluído]  
Uladzimir Izerski:

aqui estão as libras no teclado e aqui está o koin.

As moedas também não são negociadas no fim-de-semana. Não me venhas com tretas como fazes sempre.
 
Vladimir Baskakov:
As moedas também não são transaccionadas aos fins-de-semana. Não faça tretas como faz sempre

há dts onde se comercializam os koins (pares, claro) também nos fins-de-semana

 
Vasiliy Pushkaryov:

Aqui estão mais 200 pessoas que caíram por um pouco de uma história super-lucrativa.

Sim.


Que tipo de sistema pode prever isso? Apenas apetites moderados ao calcular o lote.

[Excluído]  
Aleksei Stepanenko:

Sim.

Que tipo de sistema pode prever isso? Apenas apetites moderados ao calcular o lote.

Bastava olhar para o BB diariamente, empurrado para fora da linha de fundo, nada de extraordinário. Porquê todo este alvoroço?
 
Vladimir Baskakov:
Porquê toda esta excitação?

Eu vi-o, mas pensei que iria descer a colina. Tónico, no entanto :)

 
Igor Makanu:

pode verificar mesmo aquilo em que ainda não pensou ;)

:))

Também estudei esta questão e cheguei à seguinte conclusão: um acordo dentro de uma onda. As ondas podem ser escolhidas para o comércio do mais curto ao mais longo, dependendo da personalidade de cada um.

Vários negócios numa direcção dentro de uma onda, abertos num só momento, são de facto iguais a uma transacção, e mesmo abertos em momentos diferentes, dificilmente se pode dizer que se trata de um só negócio. Apenas há aqui muito jogo a decorrer, como diferentes acções, que não são muito eficazes em forex.

Mas não é cem por cento, é claro, uma conclusão para mim. Afinal de contas, é preciso começar por algum lado.
[Excluído]  
Aleksei Stepanenko:

:))

Também estudei esta questão e cheguei à seguinte conclusão: um acordo dentro de uma onda. Consequentemente, pode-se escolher ondas para negociar do mais curto para o mais longo, o que for mais adequado.

Vários negócios dentro de uma onda abertos num momento num só sentido são de facto um só negócio, e mesmo abertos em momentos diferentes, dificilmente se pode dizer que se trata de um só negócio. Só aqui há muito jogo, como diferentes acções, que não são muito eficazes no Forex.

Mas não é cem por cento, é claro, uma conclusão para mim. Afinal de contas, é preciso começar por algum lado.
Penso que as ondas se tornaram obsoletas há cerca de 20 anos
 
Vladimir Baskakov:
Penso que as ondas se tornaram obsoletas há cerca de 20 anos.

Não me refiro a 1-2-3. É apenas um movimento regular de preços em forma de onda. Assim:

E um período mais curto de ondas seria como este:


[Excluído]  
Aleksei Stepanenko:

Não me refiro a 1-2-3. É apenas um movimento regular de preços em forma de onda. Assim:


Ah, para que se possa ver melhor na ZZ
 
Vladimir Baskakov:
Ah, para que se possa ver melhor na ZZ.

Sim, é essencialmente um zig-zag, com algumas melhorias:)

Estas são as ondas a que me referia: movimento+rebound=wave.

1...175176177178179180181182183184185186187188189...230
Novo comentário