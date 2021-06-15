1200 assinantes!!! - página 182
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
aqui estão as libras no teclado e aqui está o koin.
As moedas também não são transaccionadas aos fins-de-semana. Não faça tretas como faz sempre
há dts onde se comercializam os koins (pares, claro) também nos fins-de-semana
Aqui estão mais 200 pessoas que caíram por um pouco de uma história super-lucrativa.
Sim.
Que tipo de sistema pode prever isso? Apenas apetites moderados ao calcular o lote.
Sim.
Que tipo de sistema pode prever isso? Apenas apetites moderados ao calcular o lote.
Porquê toda esta excitação?
Eu vi-o, mas pensei que iria descer a colina. Tónico, no entanto :)
pode verificar mesmo aquilo em que ainda não pensou ;)
:))
Também estudei esta questão e cheguei à seguinte conclusão: um acordo dentro de uma onda. As ondas podem ser escolhidas para o comércio do mais curto ao mais longo, dependendo da personalidade de cada um.
Vários negócios numa direcção dentro de uma onda, abertos num só momento, são de facto iguais a uma transacção, e mesmo abertos em momentos diferentes, dificilmente se pode dizer que se trata de um só negócio. Apenas há aqui muito jogo a decorrer, como diferentes acções, que não são muito eficazes em forex.Mas não é cem por cento, é claro, uma conclusão para mim. Afinal de contas, é preciso começar por algum lado.
:))
Também estudei esta questão e cheguei à seguinte conclusão: um acordo dentro de uma onda. Consequentemente, pode-se escolher ondas para negociar do mais curto para o mais longo, o que for mais adequado.
Vários negócios dentro de uma onda abertos num momento num só sentido são de facto um só negócio, e mesmo abertos em momentos diferentes, dificilmente se pode dizer que se trata de um só negócio. Só aqui há muito jogo, como diferentes acções, que não são muito eficazes no Forex.Mas não é cem por cento, é claro, uma conclusão para mim. Afinal de contas, é preciso começar por algum lado.
Penso que as ondas se tornaram obsoletas há cerca de 20 anos.
Não me refiro a 1-2-3. É apenas um movimento regular de preços em forma de onda. Assim:
E um período mais curto de ondas seria como este:
Não me refiro a 1-2-3. É apenas um movimento regular de preços em forma de onda. Assim:
Ah, para que se possa ver melhor na ZZ.
Sim, é essencialmente um zig-zag, com algumas melhorias:)
Estas são as ondas a que me referia: movimento+rebound=wave.