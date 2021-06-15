1200 assinantes!!! - página 85
Alguém pode explicar os sinais em cêntimos novamente ou não? Há muitos deles e alguns até têm uma descrição que diz cêntimos de conta.
Penso que é automaticamente determinado pelo servidor do corretor - cêntimo ou não cêntimo.
Se o corretor for em cêntimos, então a conta real não pode subscrever este sinal para o dinheiro(a menos que o sinal tenha sido criado antes da aplicação da regra), enquanto que pode subscrever com uma conta de demonstração gratuitamente. Por outras palavras, "sinais em cêntimos" = sinais de demonstração para subscritores.
Se houver um bug, é melhor contactar o serviço.
Escrevi um guião que mostra a história dos sinais na carta. Este sinal mostra que houve momentos próximos do colapso.
não é um comércio automóvel completo, na sexta-feira ela tinha uma nota nas notícias que hoje - ou seja, sexta-feira, não havia comércio, caso contrário o movimento levou a uma paragem
Penso que ela está a olhar para os fundamentos, em todo o caso a roleta, o preço pode ir no sentido errado em qualquer outro dia
O próximo número mais elevado de assinantes também chega na sua maioria à noite, leva pouco e caminha na fila.
Levantamento de Agosto
Bom guião.
O homem fez mais sinais para o serviço com um guião e análise do que o próprio serviço))
Apoio-vos, tais imagens mostram a robustez do sistema do princípio ao fim.
O homem fez mais sinais para o serviço com um guião e análise do que o próprio serviço))
E que tal um barco? E que tal um helicóptero? Está a insultar-me.
Sem ofensa, é apenas que também se tem de escrever correctamente devido ao facto de tudo ter de ser alfabetizado ) e por vezes muitas pessoas não compreendem as referências alfabetizadas, é muito mais fácil olhar directamente para uma imagem ou compreender o discurso quando é especificamente verbal.