MACD - indicador para MetaTrader 5
O Moving Average Convergence/Divergence (MACD) - Média Móvel de Convergência/Divergência - é um indicador seguidor de tendência dinâmico. Ele indica a correlação de preço entre duas Médias Móveis.
O indicador técnico Moving Average Convergence/Divergence (MACD) é a diferença entre as Médias Móveis Exponenciais (EMA) de 26 e 12 períodos. A fim de mostrar claramente as oportunidades de compra e venda, a chamada linha de sinal (média móvel do indicador de 9 períodos) é plotada no gráfico MACD.
O MACD se mostra mais eficaz em mercados com tendência. Existem três formas populares de usar o MACD: cruzamentos, condições de sobrecompra/sobrevenda, e divergências.
- Cruzamentos. A regra básica de negociação do MACD é vender quando o MACD cai abaixo de sua linha de sinal. Da mesma forma, um sinal de compra ocorre quando o MACD sobe acima de sua linha de sinal. É também muito popular comprar/vender quando o MACD vai acima/abaixo de zero.
- Condições de sobrecompra/sobrevenda. O MACD também é útil como um indicador de sobrecompra/sobrevenda. Quando a média móvel mais curta se afasta significativamente da média mais longa (ou seja, o MACD sobe), é provável que o preço do ativo esteja muito abusivo e em breve voltará a níveis mais realistas.
- Divergências. Uma indicação de que o fim da tendência atual pode estar próxima ocorre quando a MACD diverge de seu ativo. Uma divergência altista ocorre quando o MACD atinge novas máximas em que o preço não consegue alcançar. Uma divergência baixista ocorre quando o MACD atinge novas mínimas em que o preço não consegue alcançar. Ambas as divergências são mais significativas quando ocorrem a níveis relativos de sobrecompra/sobrevenda.
Indicador MACD
Fórmula:
Fórmula:
O MACD é calculado subtraindo o valor da Média Móvel Exponencial de 26 e de 12 períodos. A Média Móvel Simples de 9 períodos pontilhada (linha de sinal) é plotada sobre o gráfico do MACD.
MACD = EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26)
SIGNAL = SMA(MACD, 9)
onde:
- EMA - Média Móvel Exponencial;
- SMA - Média Móvel Simples;
- SIGNAL - linha de sinal do indicador.
