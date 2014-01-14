CodeBaseSeções
MACD - indicador para MetaTrader 5

O Moving Average Convergence/Divergence (MACD) - Média Móvel de Convergência/Divergência - é um indicador seguidor de tendência dinâmico. Ele indica a correlação de preço entre duas Médias Móveis.

O indicador técnico Moving Average Convergence/Divergence (MACD) é a diferença entre as Médias Móveis Exponenciais (EMA) de 26 e 12 períodos. A fim de mostrar claramente as oportunidades de compra e venda, a chamada linha de sinal (média móvel do indicador de 9 períodos) é plotada no gráfico MACD.

O MACD se mostra mais eficaz em mercados com tendência. Existem três formas populares de usar o MACD: cruzamentos, condições de sobrecompra/sobrevenda, e divergências.

  1. Cruzamentos. A regra básica de negociação do MACD é vender quando o MACD cai abaixo de sua linha de sinal. Da mesma forma, um sinal de compra ocorre quando o MACD sobe acima de sua linha de sinal. É também muito popular comprar/vender quando o MACD vai acima/abaixo de zero.
  2. Condições de sobrecompra/sobrevenda. O MACD também é útil como um indicador de sobrecompra/sobrevenda. Quando a média móvel mais curta se afasta significativamente da média mais longa (ou seja, o MACD sobe), é provável que o preço do ativo esteja muito abusivo e em breve voltará a níveis mais realistas.
  3. Divergências. Uma indicação de que o fim da tendência atual pode estar próxima ocorre quando a MACD diverge de seu ativo. Uma divergência altista ocorre quando o MACD atinge novas máximas em que o preço não consegue alcançar. Uma divergência baixista ocorre quando o MACD atinge novas mínimas em que o preço não consegue alcançar. Ambas as divergências são mais significativas quando ocorrem a níveis relativos de sobrecompra/sobrevenda.

Indicador MACD

Fórmula:

O MACD é calculado subtraindo o valor da Média Móvel Exponencial de 26 e de 12 períodos. A Média Móvel Simples de 9 períodos pontilhada (linha de sinal) é plotada sobre o gráfico do MACD.

MACD = EMA(CLOSE, 12) - EMA(CLOSE, 26)
SIGNAL = SMA(MACD, 9)

onde:

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/35

Ichimoku Kinko Hyo Ichimoku Kinko Hyo

O Indicador Ichimoku Kinko Hyo define a tendência do mercado, níveis de suporte e resistência, e gerar sinais de compra e venda.

Heiken-Ashi Heiken-Ashi

O indicador Heiken-Ashi se parece com um gráfico de velas, porém, há algumas diferenças.A vantagem do gráfico de Heiken-Ashi é que a tendência é determinada de uma forma muito simples, as velas com tendência altista são azuis e as com tendência baixista são vermelhas.

Market Facilitation Index (BW MFI) Market Facilitation Index (BW MFI)

O Market Facilitation Index (BW MFI) - Índice de Facilitação do Mercado - é um indicador que mostra a variação do preço por um tick.

Mass Index Mass Index

O Mass Index (Índice de Massa) foi desenvolvido para capturar os pontos de reversão da tendência. Ele é baseado nas variações entre os preços máximo e mínimo. Se a amplitude fica maior, o Mass Index cresce, se ela fica mais estreita, o índice fica menor. O Mass Index foi criado por Donald Dorcy.