MQL5 ReferenceStandard LibraryIndicatorsBase classesCIndicatorMinimum 

Minimum

Returns the index of minimal element of the specified buffer in a specified range.

int  Minimum(
   const int  buffer_num,     // buffer number
   const int  start,          // starting index
   const int  count           // number
   ) const

Parameters

buffer_num

[in]  Buffer number to search the value in.

start

[in]  Search range initial index.

count

[in]  Search range size (number of elements).

Return Value

Index of the minimal element of the specified buffer in a specified range.