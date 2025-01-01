DocumentationSections
MQL5 ReferenceStandard LibraryIndicatorsBase classesCIndicatorMaximum 

Maximum

Returns the index of maximal element of the specified buffer in a specified range.

int  Maximum(
   const int  buffer_num,     // buffer number
   const int  start,          // starting index
   const int  count           // number
   ) const

Parameters

buffer_num

[in]  Buffer number to search the value in.

start

[in]  Search range initial index.

count

[in]  Search range size (number of elements).

Return Value

Index of the maximal element of the specified buffer in a specified range.