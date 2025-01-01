FolderDelete

Deletes specified folder.

bool FolderDelete(

const string folder_name

)

Parameters

folder_name

[in] Name of the folder to delete. It contains path to the folder relative to the folder defined by FILE_COMMON flag.

Return Value

true - successful, false - cannot delete the folder.

Note

The working folder is dependent on the flag that was previously set/reset using the SetCommon() method.