|
//+------------------------------------------------------------------+
//| MyTree.mq5 |
//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
//---
#include <Arrays\Tree.mqh>
#include "MyTreeNode.mqh"
//---
input int extCountedNodes = 100;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Describe class CMyTree derived from CTree. |
//+------------------------------------------------------------------+
//| Class CMyTree. |
//| Purpose: Construction and navigation of a binary search tree. |
//+------------------------------------------------------------------+
class CMyTree : public CTree
{
public:
//--- methods of search on the tree by custom data
CMyTreeNode* FindByLong(long find_long);
//--- method of creation of the tree element
virtual CTreeNode *CreateElement();
};
//---
CMyTree MyTree;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Creation of a new tree node. |
//| INPUT: none. |
//| OUTPUT: pointer to the new tree node of OK, or NULL. |
//| REMARK: none. |
//+------------------------------------------------------------------+
CTreeNode *CMyTree::CreateElement()
{
CMyTreeNode *node=new CMyTreeNode;
//---
return(node);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Search of element in a list by value m_long. |
//| INPUT: find_long - searched value. |
//| OUTPUT: pointer of a found list element, or NULL. |
//| REMARK: none. |
//+------------------------------------------------------------------+
CMyTreeNode* CMyTree::FindByLong(long find_long)
{
CMyTreeNode *res=NULL;
CMyTreeNode *node;
//--- create a tree node to pass the search parameter
node=new CMyTreeNode;
if(node==NULL) return(NULL);
node.SetLong(find_long);
//---
res=Find(node);
delete node;
//---
return(res);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| script "testing of class CMyTree" |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- array for string initialization
string str_array[11]={"p","oo","iii","uuuu","yyyyy","ttttt","rrrr","eee","ww","q","999"};
//---
int OnStart() export
{
int i;
uint pos;
int beg_time,end_time;
CMyTreeNode *node; //--- temporary pointer to the sample of class CMyTreeNode
//---
printf("Start test %s.",__FILE__);
//--- Fill out MyTree with samples of class MyTreeNode in the amount of extCountedNodes.
beg_time=GetTickCount();
for(i=0;i<extCountedNodes;i++)
{
node=MyTree.CreateElement();
if(node==NULL)
{
//--- emergency exit
printf("%s (%4d): create error",__FILE__,__LINE__);
return(__LINE__);
}
NodeSetData(node,i);
node.SetLong(i);
MyTree.Insert(node);
}
end_time=GetTickCount();
printf("Filling time of MyTree is %d ms.",end_time-beg_time);
//--- Create a temporary tree TmpMyTree.
CMyTree TmpMyTree;
//--- Detach 50% of tree elements (all even)
//--- and add them to the temporary tree TmpMyTree.
beg_time=GetTickCount();
for(i=0;i<extCountedNodes;i+=2)
{
node=MyTree.FindByLong(i);
if(node!=NULL)
if(MyTree.Detach(node)) TmpMyTree.Insert(node);
}
end_time=GetTickCount();
printf("Deletion time of %d elements from MyTree is %d ms.",extCountedNodes/2,end_time-beg_time);
//--- Return the detached
node=TmpMyTree.Root();
while(node!=NULL)
{
if(TmpMyTree.Detach(node)) MyTree.Insert(node);
node=TmpMyTree.Root();
}
//--- Check work of method Save(int file_handle);
int file_handle;
file_handle=FileOpen("MyTree.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);
if(file_handle>=0)
{
if(!MyTree.Save(file_handle))
{
//--- error writing to a file
//--- emergency exit
printf("%s: Error %d in %d!",__FILE__,GetLastError(),__LINE__);
//--- close file before leaving!!!
FileClose(file_handle);
return(__LINE__);
}
FileClose(file_handle);
}
//--- Check work of method Load(int file_handle);
file_handle=FileOpen("MyTree.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);
if(file_handle>=0)
{
if(!TmpMyTree.Load(file_handle))
{
//--- error reading from file
//--- emergency exit
printf("%s: Error %d in %d!",__FILE__,GetLastError(),__LINE__);
//--- close file before leaving!!!
FileClose(file_handle);
return(__LINE__);
}
FileClose(file_handle);
}
//---
MyTree.Clear();
TmpMyTree.Clear();
//---
printf("End test %s. OK!",__FILE__);
//---
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Function of output of node contents to journal |
//+------------------------------------------------------------------+
void NodeToLog(CMyTreeNode *node)
{
printf(" %I64d,%f,'%s','%s'",
node.GetLong(),node.GetDouble(),
node.GetString(),TimeToString(node.GetDateTime()));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Function of "filling" of node with random values |
//+------------------------------------------------------------------+
void NodeSetData(CMyTreeNode *node,int mode)
{
if(mode%2==0)
{
node.SetLong(mode*MathRand());
node.SetDouble(MathPow(2.02,mode)*MathRand());
}
else
{
node.SetLong(mode*(long)(-1)*MathRand());
node.SetDouble(-MathPow(2.02,mode)*MathRand());
}
node.SetString(str_array[mode%10]);
node.SetDateTime(10000*mode);
}