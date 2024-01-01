DocumentaçãoSeções
Classe CTree é uma classe da árvore binária das amostras de classe CTreeNode e seus descendentes.

Descrição

Classe CTree possibilita o trabalho com uma árvore binária de classe CTreeNode e seus descendentes. Opções de adicionar/inserir/excluir elementos e pesquisar numa árvore são implementados na classe. Além disso, métodos de trabalho com um arquivo são implementados.

Note que o mecanismo de gerenciamento de memória dinâmica não está implementado na classe CTree (como distinto das classe CList e CArrayObj). Todos nós da árvore são excluídos com a liberação de memória.

Declaração

   class CTree : public CTreeNode

Título

   #include <Arrays\Tree.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CTreeNode

          CTree

Métodos de classe

Atributos

 

Root

Obtém um nó da raiz da árvore

Criação de um novo elemento

 

CreateElement

Cria uma nova instância de nó

Preenchimento

 

Insert

Adiciona um nó a uma árvore

Eliminação

 

Detach

Destaca um nó determinado numa árvore

Delete

Exclui um nó determinado numa árvore

Clear

Excluí todos os nós da árvore

Pesquisa

 

Find

Procura por um nó numa árvore pela amostra

Entrada/saída

 

virtual Save

Salva todos os dados da árvore para um arquivo

virtual Load

Downloads de dados da árvore de um arquivo

virtual Type

Obtém identificador do tipo de árvore

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CTreeNode

Parent, Parent, Left, Left, Right, Right, Balance, BalanceL, BalanceR, RefreshBalance, GetNext, SaveNode, LoadNode

Árvores da descendência da classe CTreeNode - descendentes de classe CTree obtêm a aplicação prática.

Descendente de classe CTree deve ter um método predefinido CreateElement que cria uma nova amostra de classe descendente CTreeNode.

Vamos considerar um exemplo da descendência da classe CTree.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       MyTree.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//| www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
//---
#include <Arrays\Tree.mqh>
#include "MyTreeNode.mqh"
//---
input int extCountedNodes = 100;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Describe class CMyTree derived from CTree.                       |
//+------------------------------------------------------------------+
//| Class CMyTree.                                                   |
//| Purpose: Construction and navigation of a binary search tree.    |
//+------------------------------------------------------------------+
class CMyTree : public CTree
  {
public:
   //--- methods of search on the tree by custom data
   CMyTreeNode*        FindByLong(long find_long);
   //--- method of creation of the tree element
   virtual CTreeNode *CreateElement();
  };
//---
CMyTree MyTree;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Creation of a new tree node.                                     |
//| INPUT:  none.                                                    |
//| OUTPUT: pointer to the new tree node of OK, or NULL.             |
//| REMARK: none.                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
CTreeNode *CMyTree::CreateElement()
  {
   CMyTreeNode *node=new CMyTreeNode;
//---
   return(node);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Search of element in a list by value m_long.                     |
//| INPUT:  find_long - searched value.                              |
//| OUTPUT: pointer of a found list element, or NULL.                |
//| REMARK: none.                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
CMyTreeNode* CMyTree::FindByLong(long find_long)
  {
   CMyTreeNode *res=NULL;
   CMyTreeNode *node;
//--- create a tree node to pass the search parameter
   node=new CMyTreeNode;
   if(node==NULLreturn(NULL);
   node.SetLong(find_long);
//---
   res=Find(node);
   delete node;
//---
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| script "testing of class CMyTree"                                |
//+------------------------------------------------------------------+
//---  array for string initialization
string str_array[11]={"p","oo","iii","uuuu","yyyyy","ttttt","rrrr","eee","ww","q","999"};
//---
int OnStart() export
  {
   int          i;
   uint         pos;
   int          beg_time,end_time;
   CMyTreeNode *node; //--- temporary pointer to the sample of class CMyTreeNode 
//---  
   printf("Start test %s.",__FILE__);
//--- Fill out MyTree with samples of class MyTreeNode in the amount of extCountedNodes.
   beg_time=GetTickCount();
   for(i=0;i<extCountedNodes;i++)
     {
      node=MyTree.CreateElement();
      if(node==NULL)
        {
         //--- emergency exit
         printf("%s (%4d): create error",__FILE__,__LINE__);
         return(__LINE__);
        }
      NodeSetData(node,i);
      node.SetLong(i);
      MyTree.Insert(node);
     }
   end_time=GetTickCount();
   printf("Filling time of MyTree is %d ms.",end_time-beg_time);
//--- Create a temporary tree TmpMyTree.
   CMyTree TmpMyTree;
//--- Detach 50% of tree elements (all even)
//--- and add them to the temporary tree TmpMyTree.
   beg_time=GetTickCount();
   for(i=0;i<extCountedNodes;i+=2)
     {
      node=MyTree.FindByLong(i);
      if(node!=NULL)
         if(MyTree.Detach(node)) TmpMyTree.Insert(node);
     }
   end_time=GetTickCount();
   printf("Deletion time of %d elements from MyTree is %d ms.",extCountedNodes/2,end_time-beg_time);
//--- Return the detached
   node=TmpMyTree.Root();
   while(node!=NULL)
     {
      if(TmpMyTree.Detach(node)) MyTree.Insert(node);
      node=TmpMyTree.Root();
     }
//--- Check work of method Save(int file_handle);
   int file_handle;
   file_handle=FileOpen("MyTree.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);
   if(file_handle>=0)
     {
      if(!MyTree.Save(file_handle))
        {
         //--- error writing to a file
         //--- emergency exit
         printf("%s: Error %d in %d!",__FILE__,GetLastError(),__LINE__);
         //--- close file before leaving!!!
         FileClose(file_handle);
         return(__LINE__);
        }
      FileClose(file_handle);
     }
//--- Check work of method Load(int file_handle);
   file_handle=FileOpen("MyTree.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI);
   if(file_handle>=0)
     {
      if(!TmpMyTree.Load(file_handle))
        {
         //--- error reading from file
         //--- emergency exit
         printf("%s: Error %d in %d!",__FILE__,GetLastError(),__LINE__);
         //--- close file before leaving!!!
         FileClose(file_handle);
         return(__LINE__);
        }
      FileClose(file_handle);
     }
//---
   MyTree.Clear();
   TmpMyTree.Clear();
//---
   printf("End test %s. OK!",__FILE__);
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Function of output of node contents to journal                   | 
//+------------------------------------------------------------------+
void NodeToLog(CMyTreeNode *node)
  {
   printf("   %I64d,%f,'%s','%s'",
               node.GetLong(),node.GetDouble(),
               node.GetString(),TimeToString(node.GetDateTime()));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Function of "filling" of node with random values                 | 
//+------------------------------------------------------------------+
void NodeSetData(CMyTreeNode *node,int mode)
  {
   if(mode%2==0)
     {
      node.SetLong(mode*MathRand());
      node.SetDouble(MathPow(2.02,mode)*MathRand());
     }
   else
     {
      node.SetLong(mode*(long)(-1)*MathRand());
      node.SetDouble(-MathPow(2.02,mode)*MathRand());
     }
   node.SetString(str_array[mode%10]);
   node.SetDateTime(10000*mode);
  }

 