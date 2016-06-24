Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Taxa das Velas - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 928
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
PeriodCN - número de velas para comparar.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9721
Trinity-Impulse
Valores iguais a zero caracterizam uma tendência lateralizada. impulsos no formato em V indica a entrada na direção oposta. Impulsos no formato em U - entrada na mesma direção.JK BullP AutoTrader
O Expert Advisor JK_BullP_AutoTrader é construído no indicador Bulls Power.
MA_Support
Médias Móveis de todos os períodos no tempo M1Para_B
SAR parabólico de todos os períodos no tempo M1