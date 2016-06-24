Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TDSGlobal - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 782
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Expert Advisor TDSGlobal utiliza os indicadores MACD, Osma e WPR.
O Expert Advisor é ajustado para trabalhar no período D1 nos pares USDCHF, GBPUSD, USDJPY e EURUSD.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9532
Stop Móvel Universal
O Stop móvel pode ser realizado utilizando fractais, as barras extremas no passado ou usando um número específico de pontos. Pode ser executado como um único Expert Advisor ou um script, junto com qualquer Expert Advisor.Uma Ferramenta: Peak Volume Counter
Ele exibe os picos do gráfico de volume de tick em momentos exatos
Instrumento
Exibindo as velas de qualquer instrumento de qualquer período.Stoch
O Expert Advisor Stoch trabalha com ordens pendentes de SellLimit e BuyLimit.