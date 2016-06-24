Participe de nossa página de fãs
Descrição:
Os gráficos Renko são construídos da seguinte forma: o preço de fechamento do período atual em comparação com os preços mínimos e máximos do "tijolo" anterior (branco ou preto).
Se ele for inferior a mínimo do "tijolo" anterior, maior do que o tamanho do "tijolo", o gráfico é desenhada com um ou mais "tijolos" preto.
Se o preço se move abaixo da mínimo ou da máximo do "tijolo" anterior por mais que um "tijolo", mas não o suficiente para formar dois "tijolos", é desenhado apenas um "tijolo".
Como gráficos Renko foi criado para determinar a tendência principal, o gráfico Renko em si dá muitos alarmes falsos, especialmente sobre as tendências lateralizadas ou curtas, mas quase sempre permite que você pegue a parte principal de uma tendência maior.
Os gráficos Renko são sempre construído sobre a base dos preços de fechamento do período em que eles estão, então quando você criar eles de outros tipos de gráfico com diferentes períodos, o resultado pode ser diferente. Quanto maior for a escala dos gráficos Renko maior a probabilidade para mostrar a sua principal desvantagem - Desse modo, é melhor desenhá-lo usando os dados de tick ou de minuto.
Você pode aplicar os métodos de análise técnica convencionais aos gráficos Renko, mas é necessário ter em mente o seguinte: Os valores mínimos e máximos do "tijolo" branco nos gráficos Renko são sempre os mesmos que os preços de abertura e fechamento correspondentes. E ao contrário - os valores mínimos e máximos do tijolo preto, são os mesmos que os preços de fechamento e abertura do "tijolo". É por isso que os resultados serão incorretos se você usá-lo com indicadores técnicos, que compara os valores de preços de abertura, fechamento, máxima e mínima dentro do um tijolo.
Instalação:
Copie RenkoLiveChart_v3.2.mq4 para C:\Program Files\MT4\experts
Execute o terminal. Permitir Experts e o uso de DLL:
Agora anexe o EA para o gráfico necessário.
Ativar Expert Advisors:
Aguardando um novo tick...
Observação do editor:
Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.
Se você tiver alguma dúvida, sugestões ou comentários, é melhor publicá-las lá.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9358
