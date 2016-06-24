A idéia do EA é encontrar o par de moeda mais forte e mais fraco.



Por exemplo, se a moeda mais forte é o EUR (a partir dos 8 pares) e o mais fraco é o JPY, então estaremos comprando EURUSD e USDJPY. Assim, o uso desta forma para cobrir riscos.



Eu tenho usado os seguintes artigos:



Aplicação Prática dos Indicadores de Cluster no FOREX

Base Teórica da Construção de Indicadores para FOREX



O EA utiliza o indicador CCFp.mq4, que é desses artigos. Ele deve ser baixado e compilado. Estou anexando-o aqui com pequenas alterações para maior conveniência.



Aqui está uma foto do artigo:









O EA compra XXXUSD ou vende USDXXX, então a linha da moeda XXX é máxima e a mesma, ele vende YYYUSD e compra USDYYY, quando a linha da moeda YYY estiver mínima.

Após a mudança das linhas máxima (mínima), a posição dos pares de moedas são fechados e o EA abre uma nova posição. O EA abre ordens após o cruzamento da barra anterior. Ele funciona com 8 pares de moedas.



Observações:

O Take profit está ausente.

O Stop Loss é definido em pontos e é o mesmo para todos os pares de moedas.





