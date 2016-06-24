CodeBaseSeções
Expert Advisor Cluster - expert para MetaTrader 4

A idéia do EA é encontrar o par de moeda mais forte e mais fraco.

Por exemplo, se a moeda mais forte é o EUR (a partir dos 8 pares) e o mais fraco é o JPY, então estaremos comprando EURUSD e USDJPY. Assim, o uso desta forma para cobrir riscos.

Eu tenho usado os seguintes artigos:

Aplicação Prática dos Indicadores de Cluster no FOREX

Base Teórica da Construção de Indicadores para FOREX

O EA utiliza o indicador CCFp.mq4, que é desses artigos. Ele deve ser baixado e compilado. Estou anexando-o aqui com pequenas alterações para maior conveniência.

Aqui está uma foto do artigo:




O EA compra XXXUSD ou vende USDXXX, então a linha da moeda XXX é máxima e a mesma, ele vende YYYUSD e compra USDYYY, quando a linha da moeda YYY estiver mínima.

Após a mudança das linhas máxima (mínima), a posição dos pares de moedas são fechados e o EA abre uma nova posição. O EA abre ordens após o cruzamento da barra anterior. Ele funciona com 8 pares de moedas.

Observações:

  • O Take profit está ausente.
  • O Stop Loss é definido em pontos e é o mesmo para todos os pares de moedas.


Observação do editor:

Note que ela é uma tradução espelho da versão Russa original.

Se você tiver alguma dúvida, sugestões ou comentários, é melhor publicá-las .

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9332

