Expert Advisor Cluster - expert para MetaTrader 4
Visualizações: 1317
- 1317
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
A idéia do EA é encontrar o par de moeda mais forte e mais fraco.
Por exemplo, se a moeda mais forte é o EUR (a partir dos 8 pares) e o mais fraco é o JPY, então estaremos comprando EURUSD e USDJPY. Assim, o uso desta forma para cobrir riscos.
Eu tenho usado os seguintes artigos:
Aplicação Prática dos Indicadores de Cluster no FOREX
Base Teórica da Construção de Indicadores para FOREX
O EA utiliza o indicador CCFp.mq4, que é desses artigos. Ele deve ser baixado e compilado. Estou anexando-o aqui com pequenas alterações para maior conveniência.
Aqui está uma foto do artigo:
O EA compra XXXUSD ou vende USDXXX, então a linha da moeda XXX é máxima e a mesma, ele vende YYYUSD e compra USDYYY, quando a linha da moeda YYY estiver mínima.
Após a mudança das linhas máxima (mínima), a posição dos pares de moedas são fechados e o EA abre uma nova posição. O EA abre ordens após o cruzamento da barra anterior. Ele funciona com 8 pares de moedas.
Observações:
- O Take profit está ausente.
- O Stop Loss é definido em pontos e é o mesmo para todos os pares de moedas.
