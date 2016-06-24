Participe de nossa página de fãs
Indicador para o cálculo dos níveis de Stop Loss utilizando a técnica de Bill Williams - indicador para MetaTrader 4
2837
Autor
Vladmir Hlystov
Um indicador para o cálculo dos níveis de Stop Loss utilizando a técnica de Bill Willams
Bill Williams em seu livro "Trading Chaos: Applying Expert Techniques to Maximize Your Profits" (Capítulo 7, Nível Um: Novice Trader, p.95) descreveu o SL como se segue:
"...Nós colocamos o air bag um tick acima/abaixo da máxima/mínima da segunda barra atrás em um período de tempo significativamente maior (ou a próxima barra mais para trás que tem ambos uma máxima e mínima maior ou uma menor máxima e mínima).
Este é o nosso air bag de proteção. Sua finalidade é para nos proteger contra um mercado de embriaguez que está se movendo contra nós. Lembre-se, não é necessário um sinal de entrada; é a proteção contra grandes perdas..."
O indicador calcula e mostra os níveis de Stop Loss (das posições de Compra e Venda sem o SL instalado) usando esse método.
Variáveis do indicador:
int minSL = 25; // ela é exposta quando 2 barras não são encontradas
bool show_bar = true; // Mostra as barras da busca de SL
show_info = true; // Mostra as ordens ativas sem SL
color color_BAR = DarkSlateGray; // Barras coloridas da busca de SL
color color_Тек_BAR = Gray; // Cor da barra atual
color color_SL = Gray; // Cor das marcas
Fig 1. A barra foi encontrada
Fig 2. A barra superior não foi encontrada (o SL para a posição de Venda foi determinado usando o maior período de tempo):
Recomendações:
- O nível de SL é desenhando no lado direito da barra atual, deslocamento o gráfico definido em:
- Para deixar claro, utilize show_bar=true
- Boa sorte!
17.10.2009:
Um novo recurso foi adicionado:
É possível mostrar os níveis de Stop Loss no histórico (SL_BW.mq4):
