Autor

Vladmir Hlystov

Um indicador para o cálculo dos níveis de Stop Loss utilizando a técnica de Bill Willams

Bill Williams em seu livro "Trading Chaos: Applying Expert Techniques to Maximize Your Profits" (Capítulo 7, Nível Um: Novice Trader, p.95) descreveu o SL como se segue:

"...Nós colocamos o air bag um tick acima/abaixo da máxima/mínima da segunda barra atrás em um período de tempo significativamente maior (ou a próxima barra mais para trás que tem ambos uma máxima e mínima maior ou uma menor máxima e mínima).

Este é o nosso air bag de proteção. Sua finalidade é para nos proteger contra um mercado de embriaguez que está se movendo contra nós. Lembre-se, não é necessário um sinal de entrada; é a proteção contra grandes perdas..."

O indicador calcula e mostra os níveis de Stop Loss (das posições de Compra e Venda sem o SL instalado) usando esse método.



Variáveis do ​​indicador:





int BAR = 200; // Buscando até a última barra BAR int minSL = 25; // ela é exposta quando 2 barras não são encontradas

bool show_bar = true; // Mostra as barras da busca de SL

show_info = true; // Mostra as ordens ativas sem SL

color color_BAR = DarkSlateGray; // Barras coloridas da busca de SL

color color_Тек_BAR = Gray; // Cor da barra atual

color color_SL = Gray; // Cor das marcas





Fig 1. A barra foi encontrada









Fig 2. A barra superior não foi encontrada (o SL para a posição de Venda foi determinado usando o maior período de tempo):

Recomendações:



O nível de SL é desenhando no lado direito da barra atual, deslocamento o gráfico definido em:

Para deixar claro, utilize show_bar=true



Boa sorte!





17.10.2009:



Um novo recurso foi adicionado:

É possível mostrar os níveis de Stop Loss no histórico (SL_BW.mq4):









