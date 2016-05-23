Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
FX Sniper's T3 CCI - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1454
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador FX Sniper's T3 CCI.
FX Sniper's T3 CCI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9171
Object Delete
O script remove os objetos segundo a cor.DeleteByPreName
Script para limpeza rápida de objetos gráficos no topo do seu nome.
TREINADOR de negociação
Programa-treinador para aperfeiçoar as estratégias, a execução de indicadores e o treinamento de habilidades comerciais.TSI MACD
Indicador TSI_MACD.