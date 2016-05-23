Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
DeleteByPreName - script para MetaTrader 4
Ela limpa o gráfico de todos os objetos com um nome que comece com o prefixo especificado:
extern string PreName ="imprima o prefixo";
Uso:
Por exemplo, para remover rapidamente múltiplas linhas de tendência você deve indicar "Trendline" ( ou "Trend" ) na propriedade PreName.
Os nomes padrão de estes e outros objectos podem ser encontrados nas propriedades destes objectos.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9146
