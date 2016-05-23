CodeBaseSeções
DeleteByPreName - script para MetaTrader 4

Денис Орлов | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
620
Avaliação:
(4)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Ela limpa o gráfico de todos os objetos com um nome que comece com o prefixo especificado:

extern string PreName ="imprima o prefixo";

Uso:

Por exemplo, para remover rapidamente múltiplas linhas de tendência você deve indicar "Trendline" ( ou "Trend" ) na propriedade PreName.


DeleteByName - Denis Orlov

Os nomes padrão de estes e outros objectos podem ser encontrados nas propriedades destes objectos.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9146

