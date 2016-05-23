Ela limpa o gráfico de todos os objetos com um nome que comece com o prefixo especificado:

extern string PreName ="imprima o prefixo";

Uso:

Por exemplo, para remover rapidamente múltiplas linhas de tendência você deve indicar "Trendline" ( ou "Trend" ) na propriedade PreName.



DeleteByName - Denis Orlov

Os nomes padrão de estes e outros objectos podem ser encontrados nas propriedades destes objectos.