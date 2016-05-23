Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
LeManSignal - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1211
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador exibe sinais para comprar e vender.
Sinais de negociação:
- O ponto verde é um sinal de compra;
- O ponto vermelho é um sinal de venda;
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9112
Fibo Pivot Lines GMT
Indicador Fibo Pivot Lines GMT.SymbolsLib
A biblioteca contém uma série de recursos para obter mais informações sobre os instrumentos financeiros que são carregados para o terminal de negociação.
b-clock
Indicador b-clock.Fine Fractals
Indicador de fractais de alta sensibilidade.