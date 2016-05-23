CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

LeManSignal - indicador para MetaTrader 4

LeMan | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
1211
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador exibe sinais para comprar e vender.

Sinais de negociação:

  • O ponto verde é um sinal de compra;
  • O ponto vermelho é um sinal de venda;

LeManSignal indicator

LeManSignal

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/9112

Fibo Pivot Lines GMT Fibo Pivot Lines GMT

Indicador Fibo Pivot Lines GMT.

SymbolsLib SymbolsLib

A biblioteca contém uma série de recursos para obter mais informações sobre os instrumentos financeiros que são carregados para o terminal de negociação.

b-clock b-clock

Indicador b-clock.

Fine Fractals Fine Fractals

Indicador de fractais de alta sensibilidade.