Indicadores

MACD_Signals - indicador para MetaTrader 4

TheXpert
Visualizações:
950
Avaliação:
(7)
Publicado:
Os sinais são gerados quando os vértices do indicador MACD formam uma das duas figuras descritas no código.

É melhor usar o indicador para TF, desde H1 e acima. Ele mostra bons resultados por si mesmo.

Eu uso-o como um filtro de tendência. O drawdown é grande demais, mas ele realiza o seu trabalho.


Aí há umas imagens, ele pode desenhar no testador usando um lote:

EURUSD

GBPUSD


USDJPY



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9091

