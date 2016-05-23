Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
MACD_Signals - indicador para MetaTrader 4
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Os sinais são gerados quando os vértices do indicador MACD formam uma das duas figuras descritas no código.
É melhor usar o indicador para TF, desde H1 e acima. Ele mostra bons resultados por si mesmo.
Eu uso-o como um filtro de tendência. O drawdown é grande demais, mas ele realiza o seu trabalho.
Aí há umas imagens, ele pode desenhar no testador usando um lote:
EURUSD
GBPUSD
USDJPY
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9091
