Os sinais são gerados quando os vértices do indicador MACD formam uma das duas figuras descritas no código.

É melhor usar o indicador para TF, desde H1 e acima. Ele mostra bons resultados por si mesmo.

Eu uso-o como um filtro de tendência. O drawdown é grande demais, mas ele realiza o seu trabalho.





Aí há umas imagens, ele pode desenhar no testador usando um lote:

EURUSD



GBPUSD





USDJPY



