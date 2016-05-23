CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

AIS4 Trade Machine - expert para MetaTrader 4

AIRAT SAFIN | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
752
Avaliação:
(8)
Publicado:
AIS4TM.MQ4 (215.04 KB)
AIS4TMIE.TXT (20.26 KB)
AIS4TMIR.TXT (22.15 KB)
AIS4TMML.TXT (18.18 KB)
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
AIS4 Trade Machine


Modification: 40000
Release Date: 2009.04.07


Copyright (C) 2009, MetaQuotes Software Corp.
https://www.metaquotes.net


Copyright (C) 2009, Airat Safin
https://www.mql5.com/en/users/ais


Free Open Source Software


AIS4 Trade Machine: Propriedades

1. O modo "Live Trading": negociação manual em tempo real com controle automático de riscos
2. Modo "SuperTrainer": negociação manual no Testador de estratégias

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8812

AIS3 Trading Robot Template AIS3 Trading Robot Template

100% pronto para introduzir uma estratégia de negociação, padrão do robô de negociação

Pivot AllLevels Pivot AllLevels

Indicador Pivot_AllLevels.

Revers Revers

Script Revers.

ADX System ADX System

Conselheiro ADX_System.