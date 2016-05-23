CodeBaseSeções
Experts

AIS1 Trading Robot - expert para MetaTrader 4

AIRAT SAFIN | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
854
Avaliação:
(5)
Publicado:
Atualizado:
AIS1.MQ4 (26.96 KB)
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

AIS1 Trading Robot: Instruction

Download: AIS1IE.TXT

Download: AIS1IR.TXT

AIS1 Trading Robot: Modification List

AIS101 Trading Robot: Modification

Date: 14.02.2009

Download: AIS101.MQ4

Download: AIS101.TXT

AIS102 Trading Robot: Modification

Date: 15.02.2009

Download: AIS102.MQ4

Download: AIS102.TXT

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8700

