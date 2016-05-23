Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
AIS1 Trading Robot - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 854
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
AIS1 Trading Robot: Instruction
Download: AIS1IE.TXT
Download: AIS1IR.TXTAIS1 Trading Robot: Modification List
AIS101 Trading Robot: Modification
Date: 14.02.2009
Download: AIS101.MQ4
Download: AIS101.TXT
AIS102 Trading Robot: Modification
Date: 15.02.2009
Download: AIS102.MQ4
Download: AIS102.TXT
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8700
