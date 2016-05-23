CodeBaseSeções
Indicadores

ds_HDiv_OsMA_01 - Outro indicador amador de divergência oculta OsMA - indicador para MetaTrader 4

Desenha uma divergência oculta de OsMA.

Um par de procedimentos, desculpe, (desenho de linhas) tirados a partir de FX5_divirgence...

No gráfico do preços são desenhados pontos no momento real da detecção do sinal.

Sim, acredito que isso é correto, ou seja, desenhar na barra de zero o sinal e que a realidade seja imediatamente visível no gráfico!

Quem tenha sorto com CD, responda com um comentário...

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8668

