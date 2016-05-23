CodeBaseSeções
Indicadores

Waddah Attar Weekly Fibo - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
1134
Avaliação:
(5)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

Outro indicador Fibo.

Waddah Attar Weekly Fibo

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8629

