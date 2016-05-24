Colocamos duas ordens pendentes no tempo especificado e excluímos uma delas quando a outra é disparada. A Saída é realizada por TakeProfit ou pela expiração do tempo, dependendo do que ocorrer primeiro.

As configurações padrão:

Lots - o volume da ordem,

ChasStart - o tempo de colocação de ordens,

ChasStop - o tempo de fechamento das ordens,

Step - a distância entre o preço no momento de colocar a ordem pendente,

TP - TakeProfit