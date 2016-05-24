CodeBaseSeções
Experts

21hour - expert para MetaTrader 4

Maksim Zerkalov
Visualizações:
930
Avaliação:
(7)
Publicado:
Colocamos duas ordens pendentes no tempo especificado e excluímos uma delas quando a outra é disparada. A Saída é realizada por TakeProfit ou pela expiração do tempo, dependendo do que ocorrer primeiro.
As configurações padrão:
Lots - o volume da ordem,
ChasStart - o tempo de colocação de ordens,
ChasStop - o tempo de fechamento das ordens,
Step - a distância entre o preço no momento de colocar a ordem pendente,
TP - TakeProfit
Relatório do Strategy Tester
21hour
Alpari-Classic (Build 220)

Símbolo EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Período 1 Hour (H1) 2008.11.03 00:00 - 2008.12.08 09:00 (2008.11.01 - 2008.12.09)
Modelo Cada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis)
Parâmetros Lots=0.1; ChasStart=10; ChasStop=22; Step=15; TP=200;

Barras em teste
 1606 Ticks modelados
 748858 Qualidade da modelagem
 52.19%
Erros de gráficos incompatíveis
 3




Depósito inicial
 10000.00



Lucro Líquido Total
 792.85 Lucro bruto
 2597.94 perda bruta
 -1805.09
Fator de lucro
 1.44 Retorno esperado
 31.71

Rebaixamento absoluto
 515.25 Rebaixamento máximo
 917.51 (8.34%) Rebaixamento relativo
 8.34% (917.51)

Total de negociações
 25 Posições vendidas (ganho %) 16 (56.25%) Posições compradas (ganho %) 9 (66.67%)

 Negociações com lucro (% do total) 15 (60.00%) Negociações com perda (% do total) 10 (40.00%)
Maior Negociação com lucro 213.43 Negociação com perda -582.46
Média Negociação com lucro 173.20 Negociação com perda -180.51
Máxima Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro) 4 (761.80) Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro) 4 (-758.50)
Máxima Lucro consecutivo (contagem de vitórias) 761.80 (4) Perdas consecutivas (contagem de perdas) -758.50 (4)
Média Ganhos consecutivos 3 Perdas consecutivas 2

