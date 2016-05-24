Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Colocamos duas ordens pendentes no tempo especificado e excluímos uma delas quando a outra é disparada. A Saída é realizada por TakeProfit ou pela expiração do tempo, dependendo do que ocorrer primeiro.
As configurações padrão:
Lots - o volume da ordem,
ChasStart - o tempo de colocação de ordens,
ChasStop - o tempo de fechamento das ordens,
Step - a distância entre o preço no momento de colocar a ordem pendente,
TP - TakeProfit
Relatório do Strategy Tester
21hour
Alpari-Classic (Build 220)
|Símbolo
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Período
|1 Hour (H1) 2008.11.03 00:00 - 2008.12.08 09:00 (2008.11.01 - 2008.12.09)
|Modelo
|Cada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis)
|Parâmetros
|Lots=0.1; ChasStart=10; ChasStop=22; Step=15; TP=200;
|Barras em teste
|1606
|Ticks modelados
|748858
|Qualidade da modelagem
|52.19%
|Erros de gráficos incompatíveis
|3
|Depósito inicial
|10000.00
|Lucro Líquido Total
|792.85
|Lucro bruto
|2597.94
|perda bruta
|-1805.09
|Fator de lucro
|1.44
|Retorno esperado
|31.71
|Rebaixamento absoluto
|515.25
|Rebaixamento máximo
|917.51 (8.34%)
|Rebaixamento relativo
|8.34% (917.51)
|Total de negociações
|25
|Posições vendidas (ganho %)
|16 (56.25%)
|Posições compradas (ganho %)
|9 (66.67%)
|Negociações com lucro (% do total)
|15 (60.00%)
|Negociações com perda (% do total)
|10 (40.00%)
|Maior
|Negociação com lucro
|213.43
|Negociação com perda
|-582.46
|Média
|Negociação com lucro
|173.20
|Negociação com perda
|-180.51
|Máxima
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|4 (761.80)
|Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro)
|4 (-758.50)
|Máxima
|Lucro consecutivo (contagem de vitórias)
|761.80 (4)
|Perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-758.50 (4)
|Média
|Ganhos consecutivos
|3
|Perdas consecutivas
|2
