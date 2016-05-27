A la hora señalada ponemos dos órdenes pendientes, al activarse una de ellas, eliminamos la segunda. Salimos según el Take Profit o por tiempo, lo que sea más rápido.

Ajustes por defecto:

Lots - volumen de la orden,

ChasStart - hora de colocación de las órdenes,

ChasStop - hora de cierre de las órdenes,

Step - margen con respecto al precio al poner una orden pendiente,

TP - Take Profit