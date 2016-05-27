Mira cómo descargar robots gratis
21hour - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1018
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
A la hora señalada ponemos dos órdenes pendientes, al activarse una de ellas, eliminamos la segunda. Salimos según el Take Profit o por tiempo, lo que sea más rápido.
Ajustes por defecto:
Lots - volumen de la orden,
ChasStart - hora de colocación de las órdenes,
ChasStop - hora de cierre de las órdenes,
Step - margen con respecto al precio al poner una orden pendiente,
TP - Take Profit
Strategy Tester Report
21hour
Alpari-Classic (Build 220)
|Símbolo
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Periodo
|1 Hora (H1) 2008.11.03 00:00 - 2008.12.08 09:00 (2008.11.01 - 2008.12.09)
|Modelo
|Todos los ticks (el método más preciso, basado en los todos los marcos temporales menores disponibles)
|Parámetros
|Lots=0.1; ChasStart=10; ChasStop=22; Step=15; TP=200;
|Barras en la historia
|1606
|Ticks modelados
|748858
|Calidad del modelado
|52.19%
|Error de desviación de los gráficos
|3
|Depósito inicial
|10000.00
|Beneficio neto
|792.85
|Beneficio total
|2597.94
|Pérdidas totales
|-1805.09
|Rentabilidad
|1.44
|Esperanza matemática de ganancia
|31.71
|Disminución absoluta
|515.25
|Disminución máxima
|917.51 (8.34%)
|Disminución relativa
|8.34% (917.51)
|Operaciones totales
|25
|Posiciones cortas (% con ganancias)
|16 (56.25%)
|Posiciones largas (% con ganancias)
|9 (66.67%)
|Operaciones con beneficios (% del total)
|15 (60.00%)
|Operaciones con pérdidas (% del total)
|10 (40.00%)
|Operación con
|mayores beneficios
|213.43
|mayores pérdidas
|-582.46
|Media
|mayores beneficios
|173.20
|mayores pérdidas
|-180.51
|Cantidad máxima
|de ganancias seguidas (beneficio)
|4 (761.80)
|pérdidas seguidas (pérdidas)
|4 (-758.50)
|Máximo
|de ganancias ininterrumpidas (número de ganancias)
|761.80 (4)
|pérdidas ininterrumpidas (número de pérdidas)
|-758.50 (4)
|Media
|de ganancias consecutivas
|3
|de pérdidas consecutivas
|2
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8610
