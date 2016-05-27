CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

21hour - Asesor Experto para MetaTrader 4

Maksim Zerkalov
Visualizaciones:
1018
Ranking:
(7)
Publicado:
21hour.mq4 (3.03 KB)
A la hora señalada ponemos dos órdenes pendientes, al activarse una de ellas, eliminamos la segunda. Salimos según el Take Profit o por tiempo, lo que sea más rápido.
Ajustes por defecto:
Lots - volumen de la orden,
ChasStart - hora de colocación de las órdenes,
ChasStop - hora de cierre de las órdenes,
Step - margen con respecto al precio al poner una orden pendiente,
TP - Take Profit
Strategy Tester Report
21hour
Alpari-Classic (Build 220)

Símbolo EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Periodo 1 Hora (H1) 2008.11.03 00:00 - 2008.12.08 09:00 (2008.11.01 - 2008.12.09)
Modelo Todos los ticks (el método más preciso, basado en los todos los marcos temporales menores disponibles)
Parámetros Lots=0.1; ChasStart=10; ChasStop=22; Step=15; TP=200;
Barras en la historia 1606 Ticks modelados 748858 Calidad del modelado 52.19%
Error de desviación de los gráficos 3
Depósito inicial 10000.00
Beneficio neto 792.85 Beneficio total 2597.94 Pérdidas totales -1805.09
Rentabilidad 1.44 Esperanza matemática de ganancia 31.71
Disminución absoluta 515.25 Disminución máxima 917.51 (8.34%) Disminución relativa 8.34% (917.51)
Operaciones totales 25 Posiciones cortas (% con ganancias) 16 (56.25%) Posiciones largas (% con ganancias) 9 (66.67%)
Operaciones con beneficios (% del total) 15 (60.00%) Operaciones con pérdidas (% del total) 10 (40.00%)
Operación con mayores beneficios 213.43 mayores pérdidas -582.46
Media mayores beneficios 173.20 mayores pérdidas -180.51
Cantidad máxima de ganancias seguidas (beneficio) 4 (761.80) pérdidas seguidas (pérdidas) 4 (-758.50)
Máximo de ganancias ininterrumpidas (número de ganancias) 761.80 (4) pérdidas ininterrumpidas (número de pérdidas) -758.50 (4)
Media de ganancias consecutivas 3 de pérdidas consecutivas 2

