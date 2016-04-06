CodeBaseKategorien
Expert Advisors

21hour - Experte für den MetaTrader 4

Maksim Zerkalov | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
1037
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
21hour.mq4 (3.03 KB) ansehen
Wir platzieren zwei Pending Orders und löschen eine, wenn die andere ausgelöst wurde. Die Position wird durch TakeProfit oder nach Ablauf der "Expiration"-Zeit verursacht, je nachdem, was zuerst passiert.
Standardeinstellung:
Lots - das Volumen der Positionen,
ChasStart - Zeitpunkt der Platzierung der Orders,
ChasStop - Zeitpunkt, die Position zu schließen,
Step - Differenz zum Preis wenn die Pending-Order platziert wird,
TP - TakeProfit
Strategie Tester Report
21hour
Alpari-Classic (Build 220)

Symbol EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Period 1 Stunde (H1) 2008.11.03 00:00 - 2008.12.08 09:00 (2008.11.01 - 2008.12.09)
Modell Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert zur Generierung jedes Ticksignals)
Parameter Lots=0.1; ChasStart=10; ChasStop=22; Step=15; TP=200;

Balken im Test
 1606 Ticks modelliert
 748858 Modellierungsqualität
 52.19%
Fehler in Charts-Anpassung
 3




Ursprüngliche Einlage
 10000.00



Gesamt netto Profit
 792.85 Brutto Profit
 2597.94 Brutto Verlust
 -1805.09
Profit Faktor
 1.44 Erwartetes Ergebnis
 31.71

Absoluter Drawdown
 515.25 Maximaler Drawdown
 917.51 (8.34%) Relativer Drawdown
 8.34% (917.51)

Trades gesamt
 25 Short Positionen (gewonnen %) 16 (56.25%) Long Positionen (gewonnen %) 9 (66.67%)

 Profit Trades (% gesamt) 15 (60.00%) Verlust Trades (% gesamt) 10 (40.00%)
Größter Profit Trade 213.43 Verlust Trade -582.46
Durchschnitt Profit Trade 173.20 Verlust Trade -180.51
Maximum aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld) 4 (761.80) aufeinanderfolgende Verluste (Verluste in Geld) 4 (-758.50)
Maximum aufeinanderfolgende Profite (Anzahl der Gewinner) 761.80 (4) aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verlierer) -758.50 (4)
Durchschnitt aufeinanderfolgende Gewinne 3 aufeinanderfolgende Verluste 2

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8610

