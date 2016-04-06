Wir platzieren zwei Pending Orders und löschen eine, wenn die andere ausgelöst wurde. Die Position wird durch TakeProfit oder nach Ablauf der "Expiration"-Zeit verursacht, je nachdem, was zuerst passiert.

Standardeinstellung:

Lots - das Volumen der Positionen,

ChasStart - Zeitpunkt der Platzierung der Orders,

ChasStop - Zeitpunkt, die Position zu schließen,

Step - Differenz zum Preis wenn die Pending-Order platziert wird,

TP - TakeProfit