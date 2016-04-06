Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Wir platzieren zwei Pending Orders und löschen eine, wenn die andere ausgelöst wurde. Die Position wird durch TakeProfit oder nach Ablauf der "Expiration"-Zeit verursacht, je nachdem, was zuerst passiert.
Standardeinstellung:
Lots - das Volumen der Positionen,
ChasStart - Zeitpunkt der Platzierung der Orders,
ChasStop - Zeitpunkt, die Position zu schließen,
Step - Differenz zum Preis wenn die Pending-Order platziert wird,
TP - TakeProfit
Strategie Tester Report
21hour
Alpari-Classic (Build 220)
|Symbol
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Period
|1 Stunde (H1) 2008.11.03 00:00 - 2008.12.08 09:00 (2008.11.01 - 2008.12.09)
|Modell
|Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert zur Generierung jedes Ticksignals)
|Parameter
|Lots=0.1; ChasStart=10; ChasStop=22; Step=15; TP=200;
|Balken im Test
|1606
|Ticks modelliert
|748858
|Modellierungsqualität
|52.19%
|Fehler in Charts-Anpassung
|3
|Ursprüngliche Einlage
|10000.00
|Gesamt netto Profit
|792.85
|Brutto Profit
|2597.94
|Brutto Verlust
|-1805.09
|Profit Faktor
|1.44
|Erwartetes Ergebnis
|31.71
|Absoluter Drawdown
|515.25
|Maximaler Drawdown
|917.51 (8.34%)
|Relativer Drawdown
|8.34% (917.51)
|Trades gesamt
|25
|Short Positionen (gewonnen %)
|16 (56.25%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|9 (66.67%)
|Profit Trades (% gesamt)
|15 (60.00%)
|Verlust Trades (% gesamt)
|10 (40.00%)
|Größter
|Profit Trade
|213.43
|Verlust Trade
|-582.46
|Durchschnitt
|Profit Trade
|173.20
|Verlust Trade
|-180.51
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld)
|4 (761.80)
|aufeinanderfolgende Verluste (Verluste in Geld)
|4 (-758.50)
|Maximum
|aufeinanderfolgende Profite (Anzahl der Gewinner)
|761.80 (4)
|aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verlierer)
|-758.50 (4)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|3
|aufeinanderfolgende Verluste
|2
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8610
TSI-Oscilator.