在指定的时间内放置两个挂单交易。在其中一个运行后删除另外一个。 根据时间或止赢退出。

默认值设定:

Lots -订单成交量

ChasStart -放置定单时间

ChasStop - 结束定单时间

Step - 放置定单和价格之间的距离

TP -止赢