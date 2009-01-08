请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在指定的时间内放置两个挂单交易。在其中一个运行后删除另外一个。 根据时间或止赢退出。
默认值设定:
Lots -订单成交量
ChasStart -放置定单时间
ChasStop - 结束定单时间
Step - 放置定单和价格之间的距离
TP -止赢
策略测试报告
21hour
Alpari-Classic (Build 220)
|货币对
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|时间周期
|1 小时 (H1) 2008.11.03 00:00 - 2008.12.08 09:00 (2008.11.01 - 2008.12.09)
|模式
|全部替克
|参量
|Lots=0.1; ChasStart=10; ChasStop=22; Step=15; TP=200;
|历史柱
|1606
|模式化替克
|748858
|模式化质量
|52.19%
|图表错误
|3
|初始存款额
|10000.00
|净盈利
|792.85
|总盈利
|2597.94
|总亏损
|-1805.09
|赢利
|1.44
|预期赢利
|31.71
|完全借款
|515.25
|最大借款
|917.51 (8.34%)
|相对借款
|8.34% (917.51)
|总交易
|25
|看涨仓位 (赢利百分比)
|16 (56.25%)
|卖空仓位(赢利百分比)
|9 (66.67%)
|盈利交易 (数量百分比)
|15 (60.00%)
|亏损交易 (数量百分比)
|10 (40.00%)
|最大
|盈利交易
|213.43
|亏损交易
|-582.46
|平均
|盈利交易
|173.20
|亏损交易
|-180.51
|最大数量
|连续赢利 (盈利)
|4 (761.80)
|连续亏损 (亏损)
|4 (-758.50)
|最大
|连续盈利 (赢利数量)
|761.80 (4)
|连续亏损 (亏损数量)
|-758.50 (4)
|平均
|连续赢利
|3
|连续亏损
|2
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8610
