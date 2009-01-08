代码库部分
EA

21hour - MetaTrader 4EA

Maksim Zerkalov
显示:
9597
等级:
(7)
已发布:
已更新:
21hour.mq4 (3.03 KB) 预览
在指定的时间内放置两个挂单交易。在其中一个运行后删除另外一个。 根据时间或止赢退出。
默认值设定:
Lots -订单成交量
ChasStart -放置定单时间
ChasStop - 结束定单时间
Step - 放置定单和价格之间的距离
TP -止赢
策略测试报告
21hour
Alpari-Classic (Build 220)

货币对
 EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
时间周期
 1 小时 (H1) 2008.11.03 00:00 - 2008.12.08 09:00 (2008.11.01 - 2008.12.09)
模式 全部替克
参量 Lots=0.1; ChasStart=10; ChasStop=22; Step=15; TP=200;

历史柱 1606 模式化替克 748858 模式化质量 52.19%
图表错误 3




初始存款额 10000.00



净盈利 792.85 总盈利 2597.94 总亏损 -1805.09
赢利 1.44 预期赢利 31.71

完全借款 515.25 最大借款
 917.51 (8.34%) 相对借款 8.34% (917.51)

总交易 25 看涨仓位 (赢利百分比) 16 (56.25%) 卖空仓位(赢利百分比) 9 (66.67%)

 盈利交易 (数量百分比) 15 (60.00%) 亏损交易 (数量百分比) 10 (40.00%)
最大
 盈利交易
213.43 亏损交易 -582.46
平均 盈利交易
173.20 亏损交易 -180.51
最大数量 连续赢利 (盈利) 4 (761.80) 连续亏损 (亏损) 4 (-758.50)
最大 连续盈利 (赢利数量) 761.80 (4) 连续亏损 (亏损数量) -758.50 (4)
平均 连续赢利 3 连续亏损 2

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8610

