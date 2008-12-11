В указанное врема ставим два отложенных ордера, при срабатывании одного из них, второй удаляем. Выход или по ТейкПрофиту или по времени, что быстрее.

Настройки по умолчанию:

Lots - объем ордера,

ChasStart - время выставления ордеров,

ChasStop - время закрытия ордеров,

Step - отступ от цены при выставлении отложенного ордера,

TP - ТейкПрофит