Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
21hour - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7145
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
В указанное врема ставим два отложенных ордера, при срабатывании одного из них, второй удаляем. Выход или по ТейкПрофиту или по времени, что быстрее.
Настройки по умолчанию:
Lots - объем ордера,
ChasStart - время выставления ордеров,
ChasStop - время закрытия ордеров,
Step - отступ от цены при выставлении отложенного ордера,
TP - ТейкПрофит
Strategy Tester Report
21hour
Alpari-Classic (Build 220)
|Символ
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Период
|1 Час (H1) 2008.11.03 00:00 - 2008.12.08 09:00 (2008.11.01 - 2008.12.09)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|Lots=0.1; ChasStart=10; ChasStop=22; Step=15; TP=200;
|Баров в истории
|1606
|Смоделировано тиков
|748858
|Качество моделирования
|52.19%
|Ошибки рассогласования графиков
|3
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|792.85
|Общая прибыль
|2597.94
|Общий убыток
|-1805.09
|Прибыльность
|1.44
|Матожидание выигрыша
|31.71
|Абсолютная просадка
|515.25
|Максимальная просадка
|917.51 (8.34%)
|Относительная просадка
|8.34% (917.51)
|Всего сделок
|25
|Короткие позиции (% выигравших)
|16 (56.25%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|9 (66.67%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|15 (60.00%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|10 (40.00%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|213.43
|убыточная сделка
|-582.46
|Средняя
|прибыльная сделка
|173.20
|убыточная сделка
|-180.51
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|4 (761.80)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|4 (-758.50)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|761.80 (4)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-758.50 (4)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|3
|непрерывный проигрыш
|2
Hans123_Trader
Хороший советник, хороший результат на оптимизации. Неизменная пара EUR/USD и таймфрейм Н1.OsMA. OsMA Divergence.
Цветная ОсМА, и ОсМА которая показывает дивергенции.
A Sample: Lot size adjusting
Пример выравнивания размера операции с целью частичного закрытия ордеровMTrendLine - очень удобный авторегулятор отложников относительно трендовых линий
Часто приходиться передвигать отложник каждый час относительное трендовой линии, что затрудняет в плане времени, пожтому был сделан советник (полуавтомат), который полностью снимает занятие слежения за трендовой и перемещать отложку.