CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

21hour - эксперт для MetaTrader 4

Maksim Zerkalov | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
7145
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
В указанное врема ставим два отложенных ордера, при срабатывании одного из них, второй удаляем. Выход или по ТейкПрофиту или по времени, что быстрее.
Настройки по умолчанию:
Lots - объем ордера,
ChasStart - время выставления ордеров,
ChasStop - время закрытия ордеров,
Step - отступ от цены при выставлении отложенного ордера,
TP - ТейкПрофит
Strategy Tester Report
21hour
Alpari-Classic (Build 220)

Символ EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Период 1 Час (H1) 2008.11.03 00:00 - 2008.12.08 09:00 (2008.11.01 - 2008.12.09)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Lots=0.1; ChasStart=10; ChasStop=22; Step=15; TP=200;
Баров в истории 1606 Смоделировано тиков 748858 Качество моделирования 52.19%
Ошибки рассогласования графиков 3
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 792.85 Общая прибыль 2597.94 Общий убыток -1805.09
Прибыльность 1.44 Матожидание выигрыша 31.71
Абсолютная просадка 515.25 Максимальная просадка 917.51 (8.34%) Относительная просадка 8.34% (917.51)
Всего сделок 25 Короткие позиции (% выигравших) 16 (56.25%) Длинные позиции (% выигравших) 9 (66.67%)
Прибыльные сделки (% от всех) 15 (60.00%) Убыточные сделки (% от всех) 10 (40.00%)
Самая большая прибыльная сделка 213.43 убыточная сделка -582.46
Средняя прибыльная сделка 173.20 убыточная сделка -180.51
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (761.80) непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-758.50)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 761.80 (4) непрерывный убыток (число проигрышей) -758.50 (4)
Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 2

Hans123_Trader Hans123_Trader

Хороший советник, хороший результат на оптимизации. Неизменная пара EUR/USD и таймфрейм Н1.

OsMA. OsMA Divergence. OsMA. OsMA Divergence.

Цветная ОсМА, и ОсМА которая показывает дивергенции.

A Sample: Lot size adjusting A Sample: Lot size adjusting

Пример выравнивания размера операции с целью частичного закрытия ордеров

MTrendLine - очень удобный авторегулятор отложников относительно трендовых линий MTrendLine - очень удобный авторегулятор отложников относительно трендовых линий

Часто приходиться передвигать отложник каждый час относительное трендовой линии, что затрудняет в плане времени, пожтому был сделан советник (полуавтомат), который полностью снимает занятие слежения за трендовой и перемещать отложку.