Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Extrapolator - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 2120
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador é baseado em vários métodos que podem ser escolhidos pelo variável de entrada Method:
Método 1: extrapolação de Fourier; as frequências são calculadas usando o Algorítmo de Quinn-Fernandes
Método 2: Método de Autocorrelação
Método 3: Método Ponderação de Burg
Método 4: Método Burg com função de ponderação Helme-Nikias
Método 5: Método de Itakura-Saito (geométrico)
Método 6: Método de covariância modificada
Os métodos 2-6 são os métodos de predição linear. A predição linear é baseada em encontrar os valores futuros, como as funções lineares dos valores passados. Suponha que temos um número de preços x[0].. x[n-1], onde o índice mais elevado é compatível com o preço recente. A previsão do futuro do preço de x[n] é calculado como
x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)
onde a[i=1..p] - coeficientes do modelo, p - ordem do modelo. Os métodos listados de 2-6 encontram os coeficientes a[], diminuindo o erro médio da raiz quadrada na formação das últimas n-p barras. Claro, podemos chegar ao erro zero de previsão se resolvermos diretamente o conjunto de equações acima mencionadas com n=2*p pelo método de Levinson-Durbin. Este método de predição é chamado de método de Prony. O seu inconveniente é a instabilidade durante a previsão dos valores futuros da série. Dessa maneira este método não foi incluído.
Os outros parâmetros de entrada são:
LastBar - o número da último barra nos dados passados
PastBars - o número de barras passadas a serem usadas para prever o futuro
LPOrder - a ordem do modelo linear como uma fracção do número das últimas barras (0..1)
FutBars - o número de barras futuras na predição
HarmNo - o número máximo de frequências para o Método 1 (0 significa todas as frequências)
FreqTOL - a imprecisão do cálculo de frequências para o Método 1 (se for >0.001 não podem convergir)
BurgWin - o número da função de ponderação para o Método 2 (0 = retangular 1 = Hamming 2 = parabólica)
O indicador desenha duas linhas: a linha azul mostra os preços do modelo nas barras de treinamento, a linha vermelha mostra os preços futuros previstos.
Exemplos:
Método 1 (a extrapolação das séries de Fourier)
Método 3 (método de Burg)
Método 6 (Método de Covariância Modificada)
Petição:
Se alguém vai ser bem sucedido no desenvolvimento de um EA rentável com base neste indicador peço para compartilhar seus/suas idéias através do e-mail especificado dentro do código.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8608
O EA é baseado na variação permanente da direção das operações, dependendo dos níveis de TakeProfit, StopLoss e TrailingStop. It demonstrates how to create a profitable trading system without any indicators, mathematical models and other wisdomEMA CROSS
Expert Advisor EMA_CROSS.
Exemplo de código21hour
Colocamos duas ordens pendentes no tempo especificado e excluímos uma delas quando a outra é disparada.