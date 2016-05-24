CodeBaseSeções
no bolso
Experts

Burg Extrapolator - expert para MetaTrader 4

Vladimir
Publicado:
Atualizado:
Atualizações:

26/12/2008 - corrigido a função de cálculo dos lotes

A EA utiliza o método de predição linear de Burg. A predição linear é baseada na busca de valores futuros como os valores das funções linear dos valores passados. Suponha que temos um número de preços x[0].. x[n-1], onde o índice mais elevado é compatível com o preço recente. A previsão do futuro do preço de x[n] é calculado como

x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)

onde a[i=1..p] - coeficientes do modelo, p - ordem do modelo. O método de Burg encontra os coeficientes a[] pela diminuição do erro médio da raiz quadrada no treinamento das últimas n barras.

Os dados de entrada são:

MaxRisk - o risco máximo de todas as operações simultâneas
ntmax - o número máximo de operações na mesma direção
MinProfit - o preço mínimo previsto em que as posições deve ser abertas
MaxLoss - a perda máxima prevista em que as posições devem ser fechadas
TakeProfit
StopLoss
TrailingStop
PastBars - o número de barras passadas a serem usadas para prever o futuro
ModelOrder - a ordem do modelo de Burg como uma fração do número de barras do passado (0..1)
UseMOM - habilita o detrend dos dados de entrada: mom(i)=log[p(i)/p(i-1)]
UseROC - habilita o detrend dos dados de entrada: roc=100*(p(i)/p(i-1)-1)

Apenas uma das variáveis ​​UseMOM e UseROC pode ter como valor true, ou seja, UseMOM = true e UseROC = true não são permitidos simultaneamente.

Como a maioria dos EAs otimizados, o Burg Extrapolator trabalha bem apenas nas barras em que houve treinamento. O EA vai progressivamente tendo prejuízo sem um re-otimização constante.

Relatório do Strategy Tester
Burg Extrapolator - opt
InterbankFX-MT4 Demo Accounts 2 (Build 220)

Símbolo EURUSD (Euro vs US Dollar)
Período 4 Horas (H4) 2007.12.03 00:00 - 2008.12.02 20:00 (2007.12.03 - 2008.12.03)
Modelo Cada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis)
Parâmetros MaxRisk=0.5; ntmax=5; MinProfit=160; MaxLoss=130; TakeProfit=0; StopLoss=180; TrailingStop=10; PastBars=200; ModelOrder=0.37; UseMOM=true; UseROC=false;
Barras em teste 2584 Ticks modelados 3936616 Qualidade da modelagem n/a
Erros de gráficos incompatíveis 5263
Depósito inicial 10000.00
Lucro Líquido Total 2150865.30 Lucro bruto 3755013.80 perda bruta -1604148.50
Fator de lucro 2.34 Retorno esperado 8467.97
Rebaixamento absoluto 2463.43 Rebaixamento máximo 763930.92 (38.56%) Rebaixamento relativo 70.14% (47506.11)
Total de negociações 254 Posições vendidas (ganho %) 92 (71.74%) Posições compradas (ganho %) 162 (82.72%)
Negociações com lucro (% do total) 200 (78.74%) Negociações com perda (% do total) 54 (21.26%)
Maior Negociação com lucro 314280.00 Negociação com perda -90000.00
Média Negociação com lucro 18775.07 Negociação com perda -29706.45
Máxima Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro) 26 (21889.31) Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro) 6 (-26080.89)
Máxima Lucro consecutivo (contagem de vitórias) 1372487.83 (6) Perdas consecutivas (contagem de perdas) -314864.76 (4)
Média Ganhos consecutivos 7 Perdas consecutivas 2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8611

