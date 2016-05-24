Participe de nossa página de fãs
Burg Extrapolator - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1301
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Atualizações:
26/12/2008 - corrigido a função de cálculo dos lotes
A EA utiliza o método de predição linear de Burg. A predição linear é baseada na busca de valores futuros como os valores das funções linear dos valores passados. Suponha que temos um número de preços x[0].. x[n-1], onde o índice mais elevado é compatível com o preço recente. A previsão do futuro do preço de x[n] é calculado como
x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)
onde a[i=1..p] - coeficientes do modelo, p - ordem do modelo. O método de Burg encontra os coeficientes a[] pela diminuição do erro médio da raiz quadrada no treinamento das últimas n barras.
Os dados de entrada são:
MaxRisk - o risco máximo de todas as operações simultâneas
ntmax - o número máximo de operações na mesma direção
MinProfit - o preço mínimo previsto em que as posições deve ser abertas
MaxLoss - a perda máxima prevista em que as posições devem ser fechadas
TakeProfit
StopLoss
TrailingStop
PastBars - o número de barras passadas a serem usadas para prever o futuro
ModelOrder - a ordem do modelo de Burg como uma fração do número de barras do passado (0..1)
UseMOM - habilita o detrend dos dados de entrada: mom(i)=log[p(i)/p(i-1)]
UseROC - habilita o detrend dos dados de entrada: roc=100*(p(i)/p(i-1)-1)
Apenas uma das variáveis UseMOM e UseROC pode ter como valor true, ou seja, UseMOM = true e UseROC = true não são permitidos simultaneamente.
Como a maioria dos EAs otimizados, o Burg Extrapolator trabalha bem apenas nas barras em que houve treinamento. O EA vai progressivamente tendo prejuízo sem um re-otimização constante.
|Símbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Período
|4 Horas (H4) 2007.12.03 00:00 - 2008.12.02 20:00 (2007.12.03 - 2008.12.03)
|Modelo
|Cada tick (o método mais preciso com base em todos menos prazos disponíveis)
|Parâmetros
|MaxRisk=0.5; ntmax=5; MinProfit=160; MaxLoss=130; TakeProfit=0; StopLoss=180; TrailingStop=10; PastBars=200; ModelOrder=0.37; UseMOM=true; UseROC=false;
|Barras em teste
|2584
|Ticks modelados
|3936616
|Qualidade da modelagem
|n/a
|Erros de gráficos incompatíveis
|5263
|Depósito inicial
|10000.00
|Lucro Líquido Total
|2150865.30
|Lucro bruto
|3755013.80
|perda bruta
|-1604148.50
|Fator de lucro
|2.34
|Retorno esperado
|8467.97
|Rebaixamento absoluto
|2463.43
|Rebaixamento máximo
|763930.92 (38.56%)
|Rebaixamento relativo
|70.14% (47506.11)
|Total de negociações
|254
|Posições vendidas (ganho %)
|92 (71.74%)
|Posições compradas (ganho %)
|162 (82.72%)
|Negociações com lucro (% do total)
|200 (78.74%)
|Negociações com perda (% do total)
|54 (21.26%)
|Maior
|Negociação com lucro
|314280.00
|Negociação com perda
|-90000.00
|Média
|Negociação com lucro
|18775.07
|Negociação com perda
|-29706.45
|Máxima
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|26 (21889.31)
|Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro)
|6 (-26080.89)
|Máxima
|Lucro consecutivo (contagem de vitórias)
|1372487.83 (6)
|Perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-314864.76 (4)
|Média
|Ganhos consecutivos
|7
|Perdas consecutivas
|2
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8611
