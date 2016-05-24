Participe de nossa página de fãs
HTH Trader - expert para MetaTrader 4
- 1317
Descrição:
Hedge The Hedge Trader foi desenvolvido para proteger a trava (hedge) normal (EURUSD travado com USDCHF). A negociação de pares, às vezes, tem um DD pesado. Esta estratégia de negociação tenta proteger a trava para reduzir o rebaixamento pesado que é vivido pelos traders. HTH Trader, trava EURUSD com USDCHF e GBPUSD com AUDUSD, criando uma estratégia de proteção da trava. A estratégia negocia (4) posições por dia. O DD também é limitado uma vez que as posições travadas são autorizadas somente a permanecer posicionadas durante 1 dia. Quando o novo dia começar, quando a Hour() na corretora atual for maior do que zero, o EA entra. O EA aguarda até que a Hour() seja 23 para fechar as posições atuais. O EA é reiniciado, quando o novo dia começar.
- Quando o desvio do dia anterior para o EURUSD for positivo, o EA entra COMPRADO em EURUSD, USDCHF e AUDUSD e VENDIDO em GBPUSD. Nesse caso, o EURUSD é travado com USDCHF, EURUSD é travado com GBPUSD, USDCHF é travado com AUDUSDe GBPUSD é travado com AUDUSD.
- Quando o desvio do dia anterior para o EURUD for negativo, o EA entra VENDIDO em EURUSD, USDCHF e AUDUSD e COMPRADO em GBPUSD.
- Existe uma forte correlação entre a razão EURUSD/USDCHF e GBPUSD/AUDUSD, portanto, é possível proteger uma trava.
Nova Função: Negociação de Emergência
Se 'enable_emergency_trading' está definido como 'true', este EA irá aguardar que a perda alcance o valor em PIP 'emergency_loss', para entrar em novas operações. As novas negociações serão as posições com lucro positivo. Por exemplo, se você está com prejuízo em EURUSD e USDCHF e com lucro em GBPUSD e AUDUSD, quando 'emergency_loss' for atingido, o EA irá abrir um clone da posição de GPBUSD e AUDUSD, uma vez que eles estão com um lucro positivo. Esta função está configurada para ter uma única execução por dia, se o valor em PIP de 'emergency_loss' for alcançado a função 'emergency_trading " é executada uma vez e reiniciada no dia seguinte. Esta função não pode ser desligada, a menos que o código seja removido.
if(enable_emergency_trading==true && totalprofit<=-emergency_loss){doubleorders();}
Opções do EA:
- Trade | permite a negociação, se definido como true
- C1 | 1º par de moeda
- C2 | 2º par de moeda
- C3 | 3º par de moeda
- C4 | 4º par de moeda
- Show_Profit | permite o acompanhamento dos ganhos/perdas de todas as operações executadas por este EA
- Enable_Profit | Permite o monitoramento do lucro, para fechar todas as posições
- Enable_Loss | Permite o monitoramento da perda, para fechar todas as posições
- Enable_Emergecy_Trading | permite entrar em novas operações quando o lucro atingir o valor em PIP de Emergency_Loss
- Profit | valor em PIP
- Loss | valor em PIP
- MagicNumber1 | número de rastreio C1
- MagicNumber2 | número de rastreio C2
- MagicNumber3 | número de rastreio C3
- MagicNumber4 | número de rastreio C4
- E_MagicNumber | número de rastreio Emergency Trades
- Lot | lote da ordem
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8523
