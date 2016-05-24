Descrição:

Hedge The Hedge Trader foi desenvolvido para proteger a trava (hedge) normal (EURUSD travado com USDCHF). A negociação de pares, às vezes, tem um DD pesado. Esta estratégia de negociação tenta proteger a trava para reduzir o rebaixamento pesado que é vivido pelos traders. HTH Trader, trava EURUSD com USDCHF e GBPUSD com AUDUSD, criando uma estratégia de proteção da trava. A estratégia negocia (4) posições por dia. O DD também é limitado uma vez que as posições travadas são autorizadas somente a permanecer posicionadas durante 1 dia. Quando o novo dia começar, quando a Hour() na corretora atual for maior do que zero, o EA entra. O EA aguarda até que a Hour() seja 23 para fechar as posições atuais. O EA é reiniciado, quando o novo dia começar.



Quando o desvio do dia anterior para o EURUSD for positivo, o EA entra COMPRADO em EURUSD, USDCHF e AUDUSD e VENDIDO em GBPUSD. Nesse caso, o EURUSD é travado com USDCHF , EURUSD é travado com GBPUSD , USDCHF é travado com AUDUSD e GBPUSD é travado com AUDUSD .

, , e . Quando o desvio do dia anterior para o EURUD for negativo, o EA entra VENDIDO em EURUSD, USDCHF e AUDUSD e COMPRADO em GBPUSD.



Existe uma forte correlação entre a razão EURUSD/USDCHF e GBPUSD/AUDUSD, portanto, é possível proteger uma trava .







Nova Função: Negociação de Emergência

Se 'enable_emergency_trading' está definido como 'true', este EA irá aguardar que a perda alcance o valor em PIP 'emergency_loss', para entrar em novas operações. As novas negociações serão as posições com lucro positivo. Por exemplo, se você está com prejuízo em EURUSD e USDCHF e com lucro em GBPUSD e AUDUSD, quando 'emergency_loss' for atingido, o EA irá abrir um clone da posição de GPBUSD e AUDUSD, uma vez que eles estão com um lucro positivo. Esta função está configurada para ter uma única execução por dia, se o valor em PIP de 'emergency_loss' for alcançado a função 'emergency_trading " é executada uma vez e reiniciada no dia seguinte. Esta função não pode ser desligada, a menos que o código seja removido.



if (enable_emergency_trading== true && totalprofit<=-emergency_loss){doubleorders();}









Opções do EA: