CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Takbir - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
946
Avaliação:
(10)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Ele mostra os sinais de compra e venda.

O sistema de negociação Takbir foi discutido no fórum da Alpari.

Takbir

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8502

Discipline Discipline

Um indicador de reversão de tendência.

MTS Neural network plus MACD MTS Neural network plus MACD

Uma variação do tópico de redes Neurais: O sistema de negociação baseado na interação do indicador MACD e uma rede neural de camada dupla.

GRFLeadingEdge GRFLeadingEdge

Indicador de Bandas de Bollinger.

Madlen_5_0 Madlen_5_0

As linhas «Madlen» são semelhantes às linhas de suporte e resistência das linhas horizontais ou de tendência pela sua aplicação.