Na imagem acima, o EA está esperando o evento de notícia que será liberado às 2:00 AM, e como você pode ver, os dados econômicos anteriores são conhecidos (73,5%), assim como o EA está aguardando os dados reais serem liberados. Quando os dados econômicos forem liberados, o EA irá comparar os dados e tomar uma decisão de negociação baseada em dados econômicos anteriores e atuais.

