CCI_onMA - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 762
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador CCI_onMA.
Parâmetros:
CCI_Period =14; CCI_Price =5; CCI_multiplier=0.3; //---- MaPeriod =14; MaMetod =0; MaPrice =5; //---- note_Price="0C 1O 2H 3L4Md 5Tp 6WghC: Md(HL/2)4,Tp(HLC/3)5,Wgh(HLCC/4)6"; MA_Method_="SMA0 EMA1 SMMA2 LWMA3";CCI_Period =14; CCI_Price =5; CCI_multiplier=0.3; //---- MaPeriod =14; MaMetod =0; MaPrice =5; //---- note_Price="0C 1O 2H 3L4Md 5Tp 6WghC: Md(HL/2)4,Tp(HLC/3)5,Wgh(HLCC/4)6"; MA_Method_="SMA0 EMA1 SMMA2 LWMA3";
CCI_onMA
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8283
