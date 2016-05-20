CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

CCI_onMA - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
762
Avaliação:
(4)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador CCI_onMA.

Parâmetros:

CCI_Period =14;
CCI_Price =5;
CCI_multiplier=0.3;
//----
MaPeriod =14;
MaMetod =0;
MaPrice =5;
//----
note_Price="0C 1O 2H 3L4Md 5Tp 6WghC: Md(HL/2)4,Tp(HLC/3)5,Wgh(HLCC/4)6";
MA_Method_="SMA0 EMA1 SMMA2 LWMA3";CCI_Period =14;
CCI_Price =5;
CCI_multiplier=0.3;
//----
MaPeriod =14;
MaMetod =0;
MaPrice =5;
//----
note_Price="0C 1O 2H 3L4Md 5Tp 6WghC: Md(HL/2)4,Tp(HLC/3)5,Wgh(HLCC/4)6";
MA_Method_="SMA0 EMA1 SMMA2 LWMA3";


CCI_onMA

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8283

Indicador que Divide o período Н1 dentro do М1 Indicador que Divide o período Н1 dentro do М1

Indicador que divide o período Н1 dentro do М1

Indicador modiificado "VKW Bands" Indicador modiificado "VKW Bands"

Um indicador de picos.

Retrieve high impact events from ForexFactory.com and display them in your indicator or Expert Advisor Retrieve high impact events from ForexFactory.com and display them in your indicator or Expert Advisor

As I'm currently developing an Expert Advisor for Crude Oil and Brent, I wanted to get from ForexFactory.com the exact date and time of the 'Crude Oil Inventory' report. This report is typically issued on Wednesday's at 10:30am Eastern but when there's a holiday, the release date can change. As this is an important report for my EA, the only way was to check an online service to validate the release date.

Candle Patterns Candle Patterns

Avisos visuais e sonoros ao aparecer modelos de velas contínuos e pivô.