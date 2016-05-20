Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Bull vs Medved - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 733
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Relatório do Testador de Estratégia
Bull vs Medved
DeltaBank-Server (Build 218)
|Símbolo
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Período
|4 Hours (H4) 2008.01.01 20:00 - 2008.09.30 20:00 (2008.01.01 - 2008.10.01)
|Modelo
|Cada tick (o método mais preciso com base em todos os timeframes disponíveis)
|Parâmetros
|Lots=0.1; CandleSize=75; k_sl=0.8; k_tp=0.8; popravka_up=16; popravka_down=20; flag=true; StartTime="0:10"; StartTime1="4:05"; StartTime2="8:05"; StartTime3="12:05"; StartTime4="16:05"; StartTime5="20:05";
|Barras em teste
|2038
|Ticks modelados
|1748343
|Qualidade da modelagem
|n/a
|Erros gráfico incompatíveis
|465
|Depósito inicial
|1000.00
|Lucro líquido total
|1774.25
|Lucro bruto
|3467.50
|Perda bruta
|-1693.25
|Fator de lucro
|2.05
|Retorno esperado
|19.94
|Rebaixamento absoluto
|186.00
|Rebaixamento máximo
|288.00 (13.53%)
|Rebaixamento relativo
|20.43% (209.00)
|Total de negociações
|89
|Posições vendidas (% de vitórias)
|64 (59.38%)
|Posições compradas (% de vitórias)
|25 (52.00%)
|Negociações com lucro (% do total)
|51 (57.30%)
|Negociações com perda (% do total)
|38 (42.70%)
|Maior
|lucro da negociação
|228.00
|perda da negociação
|-97.00
|Média do(a)
|lucro da negociação
|67.99
|perda da negociação
|-44.56
|Máximo de
|vitórias consecutivas (lucro em dinheiro)
|6 (386.00)
|perdas consecutivas (perda em dinheiro)
|3 (-163.00)
|Máximo de
|lucros consecutivos (contagem de vitórias)
|467.00 (4)
|perdas consecutivas (contagem de perdas)
|-163.00 (3)
|Média de
|vitórias consecutivas
|2
|perdas consecutivas
|2
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8490
T3 Taotra
Indicador T3 Taotra.Melhoramento
Alguém sabe como melhorar este EA que eu coloquei? Gratidão
EA Fundamental Trader DailyFX CSV MQL4
Este Expert Advisor negocia cada evento de notícia que está agendado no www.dailyfx.com/calendar para a semana corrente. O EA espera o próximo evento de notícia a ser publicado, compara os dados econômicos liberados, determina qual moeda para negociação e executa.Indicador modiificado "VKW Bands"
Um indicador de picos.