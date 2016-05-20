CodeBaseSeções
Experts

Bull vs Medved - expert para MetaTrader 4

Relatório do Testador de Estratégia

Bull vs Medved

DeltaBank-Server (Build 218)


Símbolo GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Período 4 Hours (H4) 2008.01.01 20:00 - 2008.09.30 20:00 (2008.01.01 - 2008.10.01)
Modelo Cada tick (o método mais preciso com base em todos os timeframes disponíveis)
Parâmetros Lots=0.1; CandleSize=75; k_sl=0.8; k_tp=0.8; popravka_up=16; popravka_down=20; flag=true; StartTime="0:10"; StartTime1="4:05"; StartTime2="8:05"; StartTime3="12:05"; StartTime4="16:05"; StartTime5="20:05";

Barras em teste
 2038 Ticks modelados
 1748343 Qualidade da modelagem
 n/a
Erros gráfico incompatíveis 465




Depósito inicial
 1000.00



Lucro líquido total
 1774.25 Lucro bruto
 3467.50 Perda bruta
 -1693.25
Fator de lucro
 2.05 Retorno esperado
 19.94

Rebaixamento absoluto
 186.00 Rebaixamento máximo
 288.00 (13.53%) Rebaixamento relativo
 20.43% (209.00)

Total de negociações
 89 Posições vendidas (% de vitórias) 64 (59.38%) Posições compradas (% de vitórias) 25 (52.00%)

 Negociações com lucro (% do total) 51 (57.30%) Negociações com perda (% do total) 38 (42.70%)
Maior lucro da negociação
 228.00 perda da negociação
 -97.00
Média do(a) lucro da negociação
 67.99 perda da negociação
 -44.56
Máximo de vitórias consecutivas (lucro em dinheiro) 6 (386.00) perdas consecutivas (perda em dinheiro) 3 (-163.00)
Máximo de lucros consecutivos (contagem de vitórias) 467.00 (4) perdas consecutivas (contagem de perdas) -163.00 (3)
Média de vitórias consecutivas 2 perdas consecutivas 2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8490

